TV Tipp

Alles Wichtige zum Auswärtsspiel des 1. FC Kaiserslautern gegen Halle gibt es an diesem Sonntag um 22:05 Uhr in SWR Sport Rheinland-Pfalz. Dabei steht ein Mann im Fokus: Torhüter Avdo Spahic. Was sagt der Keeper zum Spiel, zur Lage in der Liga und zu seiner eigenen Rolle? SWR Sport gibt Antworten.