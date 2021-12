FCK will gegen Braunschweig sein "allerbestes Spiel machen und gewinnen"

Zum Abschluss des Fußball-Jahres ist der 1.FC Kaiserslautern bei Eintracht Braunschweig zu Gast und kann sich selbst zum Weihnachtsfest beschenken.

FCK-Trainer Marco Antwerpen will in diesem letzten Spiel des Jahres unbedingt nochmal einen Sieg einfahren: "So sollte man im Fußball und im Sport immer agieren. Dass man in Spiele geht und gewinnen möchte", bedient sich der FCK-Coach an klassischen Fußballer-Floskeln, um die Ziele gegen die Niedersachsen zu formulieren. Gegen Braunschweig (Samstag, ab 14 Uhr, live im SWR Fernsehen und im Livestream) ist es aber schon ein besonderes Spiel. Das Letzte des Jahres, das Erste der Rückrunde - und ein Topspiel. Der 1. FC Kaiserslautern als Tabellensechster gegen den Zweiten. Gewinnen die Roten Teufel, können sie Braunschweig in der Tabelle überholen. "Wir wollen dieses Spiel in Braunschweig gewinnen, wir wollen unser allerbestes Spiel in dieser Saison machen. Und das werden wir am Samstag auch auf den Platz bringen", gibt der Coach die Richtung vor.

Wohl eher kein offener Schlagabtausch gegen Braunschweig

Ein Offensiv-Spektakel der beiden Mannschaften erwartet der FCK-Trainer am Samstag nicht. Die Pfälzer überzeugen immer wieder durch ihre Defensive - die stärkste der Liga. Nur 12 Gegentore bekam Kaiserslautern in 19 Spielen. Auch Braunschweig ist mit 19 Gegentreffern defensivstark, auch dank Torhüter Jasmin Feyzic. "Wenn man die beiden Defensiv-Reihen sieht, wie konzentriert da gegen den Ball gearbeitet wird, dann kann man wahrscheinlich nicht davon ausgehen, dass es ein offener Schlagabtausch wird", so Marco Antwerpen.

Die Vorfreude auf das Spiel ist groß

Mit dem 0:0 im Hinspiel auf dem Betzenberg startete die Saison für die Roten Teufel, die inzwischen deutlich stabiler und mit mehr Selbstbewusstsein auftreten, als noch in den ersten Wochen der Spielzeit. "Wir freuen uns alle auf diese Partie", so Antwerpen, der erneut eine intensive Partie erwartet. Noch ist alles ruhig beim FCK, die Anspannung, so der Trainer, merke man erst kurz vor Spielbeginn.

Den Pfälzern stehen in diesem wichtigen Spiel wieder Philipp Hercher und Felix Götze zur Verfügung, die ihre Verletzungen auskuriert haben. René Klingenburg fällt, wie schon im Spiel gegen Türkgücü München, mit einem grippalen Infekt aus. Beim Topspiel in Braunschweig darf sich der FCK über die Unterstützung von 250 eigenen Fans freuen.