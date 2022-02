FCK will Verl abhaken - jetzt kommt das Bonus-Spiel

per Mail teilen

Der 1. FC Kaiserslautern will den mühevollen 2:1-Sieg gegen den SC Verl abhaken. Denn schon am Dienstag kommt 1860 München zum "Bonus-Spiel".

Es war ein mühsamer Sieg - aber ein Sieg. Und, darin waren sich Trainer und Spieler des 1. FC Kaiserslautern einig, die drei Punkte waren wohl das Wichtigste an dem 2:1 gegen den SC Verl. Torschütze Marlon Ritter sprach von einem "dreckigen Sieg". FCK-Trainer Marco Anwerpen sagte: "Wir wollten das Ding dann einfach nur nach Hause bringen." Als das geschafft war, war der 50-Jährige erleichtert: "Wir haben zweimal hintereinander Unentschieden gespielt. Da willst du in die Englische Woche nicht nochmal ein Unentschieden mitnehmen."

FCK geht mit Aufwind in das Bonus-Spiel

Der FCK steht auf einem direkten Aufstiegsplatz, hat zwei Zähler Vorsprung auf den Relegationsplatz und vier auf Rang vier. Nun hat der FCK noch ein "Bonus-Spiel" in der Hinterhand. Denn das ursprünglich für Ende Januar angesetzte Liga-Spiel gegen 1860 München, das damals wegen der Corona-Lage ausgefallen ist, wird am Dienstag nachgeholt. Und zum Start in die Englische Woche bringt auch ein mühevoller Sieg "sehr viel Aufwind", meinte Ritter. "Sechzig ist für uns ein Bonus-Spiel. Wenn wir da gewinnen, können wir uns ein wenig absetzen."

FCK kann sich absetzen

Genau genommen kann der FCK (50 Punkte) den Vorsprung auf Eintracht Braunschweig (48 Punkte) auf fünf Zähler ausbauen. Auf Waldhof Mannheim hätte Kaiserslautern dann sieben Punkte Vorsprung. Auch das wäre zehn Spieltage vor Schluss noch keine Entscheidung im Aufstiegsrennen. Doch in der engen 3. Liga könnten sich die Roten Teufel dann einen Ausrutscher erlauben. Allerdings hat Braunschweig nach der Absage des Auswärtsspiels beim VfL Osnabrück (19. Februar) ebenfalls noch ein Spiel in der Hinterhand. Ein Nachholtermin steht noch nicht fest.

FCK zwischen Entspannung und Lust am Spiel

Auch wenn den Roten Teufeln bis Dienstag nur wenig Zeit bleibt, freute sich Trainer Antwerpen auf die kurze Erholung. "Die kann ich gut gebrauchen", sagte er lachend. Siegtorschütze Marlon Ritter hingegen kann die Partie gegen 1860 München kaum abwarten. "Als Fußballer gibt es nicht Schöneres, als nicht zu trainieren und nur zu spielen."