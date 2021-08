1991 wurde der 1. FC Kaiserslautern sensationell Deutscher Meister. Abwehrspieler Thomas Dooley hielt in dieser Saison den Laden zusammen. Was ist aus ihm geworden? Das Porträt eines Weltenbummlers.

Am 15. Juni 1991 schaffte der 1. FC Kaiserslautern etwas sensationelles und wurde mit einem Team von durchschnittlichen Profis Deutscher Fußballmeister. Einer von ihnen war Abwehrspieler Thomas "Tom" Dooley aus dem pfälzischen Bechhofen. Er spielte von 1988 bis 1993 bei den Roten Teufeln, wurde Pokalsieger 1990 und Meister ein Jahr später. Er ist ein Weltenbummler, hat den deutschen und amerikanischen Pass, spielte in der US-Nationalmannschaft, trainierte auf den Philippinen, in Vietnam und nun ist er in Malaysia. Ein deutscher Fußball-Botschafter in Südostasien.

1991 - Jubel in Köln: der 1.FC Kaiserslautern wird Deutscher Meister. Unter den feiernden Spielern Verteidiger Thomas Dooley. SWR SWR/Agentur Bernhard Kunz

"Ich wohne hier direkt neben dem Dschungel, ich höre die Affen. Es kommen unglaubliche Geräusche raus. Das alles ist unvorstellbar und sehr interessant", sagt der Meister von 1991. Tom Dooley erzählt von interessanten Einblicken über das Land in Asien.

SWR Sport trifft den Weltenbummler in Kuantan (Malaysia). 19 Flugstunden von Frankfurt entfernt in der muslimischen Monarchie. Dooley lebt an der Ostküste und baut gerade eine Fußball-Akademie auf. Er war Trainer für einen Profi-Verein, einen mehrmaligen Meister in der malaysischen Fußballliga. Aber die Verhältnisse rund um diesen Verein waren unzumutbar für einen Profi-Klub. "Es ist unvorstellbar, dass so ein Verein auf einem Platz trainieren muss, der keine Umkleidekabinen hat", sagt Dooley und schüttelt den Kopf. Kurzum: Die professionellen Ansichten des 60-Jährigen haben nicht zu den eher amateurhaften Einstellungen der Profifußballer und deren Funktionären gepasst. "Es gibt einen Grund, warum Malaysia nur 164. der Weltrangliste ist", meint er.

Teamfoto des 1.FC Kaiserslautern 1991. Jubel bei der Mannschaft zum Gewinn der Deutschen Meisterschaft in Köln. SWR SWR/Agentur Bernhard Kunz

Fast eine Meisterprämie ausgehandelt

Dooley hat viel erlebt ials Profi. Sein Höhepunkt: Die Zeit beim 1. FC Kaiserslautern. Er kam 1988 vom FC Homburg/Saar auf den Betzenberg. Von Karl-Heinz Feldkamp, der 1990 Trainer in der Pfalz wurde, war er begeistert. Dooley wurde 1990 Pokalsieger mit dem FCK und hatte dann die Idee, eine eine Meisterschaftsprämie für die kommende Saison auszuhandeln. "Wir handelten gerade mit Reiner Geye und Klaus Fuchs die Prämien für die Saison aus, da bin ich vorher nochmal zu Stefan Kuntz und Gerry Ehrmann gegangen und sagte, lasst uns eine Meisterprämie aushandeln", sagt Dooley und schmunzelt noch heute. "Wir sind gerade Pokalsieger geworden, die zahlen alles, die machen das." Der Spieler-Rat wiegelte ab, die Meisterprämie wurde nicht verhandelt. Schade, denn Dooley war sich im Sommer 1990 schon sicher: der 1. FC Kaiserslautern wird Meister.

Teamgeist und Mentalität waren entscheidend

"Wir sind mittags nach dem Training nicht nach Hause gegangen. Wir sind geblieben, haben uns ins Cafe am Markt gesetzt und haben auf das zweite Training gewartet. Das hat uns zusammengeschweißt, das hat uns so erfolgreich gemacht", sagt der Spieler heute noch.

Thomas Dooley - die Abwehrkante

23 Spiele spielte Dooley in der Meister-Saison und erzielte dabei vier Tore - sein wichtigstes beim 6:2 am letzten Spieltag in Köln. Der FCK holte den dritten Titel und Dooley schwärmt heute noch aus 10.000 Kilometer Entfernung.

Trauer um Norbert Thines

Vom Tod des damaligen Präsidenten Norbert Thines am 7.Juni 2021, hat Dooley von einem Freund erfahren. Er informierte sich zusätzlich über die sozialen Medien. "Mit Norbert verliert der FCK eine Identifikationsfigur, er war wie ein Vater für alle. Er hatte, was den FCK-Funktionären den letzten Jahren immer gefehlt hat: Empathie und Wärme."

Diese Wärme fehle heute beim FCK. Ein Beispiel aus Dooleys Sicht, der ehemalige Sportvorstand Martin Bader. "Er hat mich zweimal zu einem Gespräch eingeladen. Wir wollten über eine Zusammenarbeit sprechen und er hat mich dann zweimal nicht empfangen. Das muss man sich mal vorstellen."

Alte Verbundenheit nach Kaiserslautern

Dennoch hängt Dooley noch an seinem alten Klub, vor allem in diesen Tagen, an denen sich die Meisterschaft zum 30. Mal jährt. Er ist im losen SMS-Kontakt mit dem neuen FCK-Geschäftsführer Sport Thomas Hengen. "Wenn man meine Hilfe bräuchte, dann würde ich mich nicht drücken", sagt er.

Aber Dooley hat viele Pläne - er pflegt sehr gute Kontakte zum Sohn des Königs von Malaysia. Für ihn plant er gerade eine Fußball-Akademie. Mit einem Freund will er in Las Vegas eine Fußball-Tennis-Weltmeisterschaft ausrichten. Der 60-Jährige hat viel vor. Demnächst wird er das erste Mal geimpft und dann freut er sich auf die Zeit nach dem Lockdown. "Hier gibt es sehr schöne Strände", meint er mit einem Lachen.