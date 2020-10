Der neue Trainer des 1. FC Kaiserslautern wollte nach dem 1:1 (0:1) im Derby gegen Waldhof Mannheim nicht groß um den heißen Brei reden. Die erste Halbzeit hatte Jeff Saibene gar nicht gefallen.

"Wir spielen zuhause, es ist ein Derby, auf das man sich seit Wochen freut, die Zuschauer sind da. Man erwartet Leidenschaft und Wille - und dann passiert so etwas. Das müssen wir intern aufarbeiten. Das geht so nicht, das können wir uns nicht erlauben", sagte der Luxemburger im Anschluss an die Partie bei SWR Sport.

Immerhin gelang den Roten Teufeln nach dem Wechsel eine deutliche Leistungssteigerung, dank derer Marlon Ritter die frühe Mannheimer Führung durch Joseph Boyamba (7. Minute) noch ausgleichen konnte (77. Minute).

Saibenes "Ausraster" in der Pause

Der Leistungssteigerung voraus ging eine sehr deutliche Kabinenansprache von Saibene, der sein Team nach den enttäuschenden ersten 45 Minute wachrütteln wollte. "Ich bin eigentlich ein besonnener, ruhiger Typ. Aber heute bin ich mal so richtig ausgerastet, das war bitter notwendig", gab der 52-Jährige einen Einblick.

Den genauen Wortlaut wollte er zwar nicht preisgeben, geholfen hat die feurige Ansprache aber auf jeden Fall. "Die Reaktion in der zweiten Halbzeit war ja dann in Ordnung", so Saibene weiter.

Es gibt noch viel zu tun beim FCK

Für die kommenden ausgaben sieht Saibene noch viel Potenzial bei seinem Team. "Ich bin jetzt seit einer Woche da. Wir müssen uns noch stabilisieren und in allen Bereichen verbessern. Dann hoffen wir, dass die Entwicklung in die richtige Richtung geht", sagte Saibene.

Alle Reaktionen zum Südwest-Duell zwischen dem FCK und Waldhof Mannheim

Es gebe noch viel Arbeit, das habe vor allem der erste Abschnitt gegen Waldhof gezeigt, so Saibene. "Dass viel Potenzial da ist, hat man aber auch gesehen in der zweiten Halbzeit".

Der Meister wartet als nächster Gegner

Der FCK steht mit zwei Punkten aus vier Spielen im Tabellenkeller der 3. Liga und wartet weiter auf den ersten Sieg. Die nächste Gelegenheit auf den Premierenerfolg der neuen Saison bietet sich am kommenden Samstag bei der Reserve des FC Bayern (14 Uhr).

Der Meister der vergangenen Saison ist mit fünf Punkten aus vier Spielen auch nicht nicht richtig in Schwung, dennoch dürfte die Hürde in der bayrischen Landeshauptstadt eine hohe für die Roten Teufel werden.