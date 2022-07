FCK-Coach Dirk Schuster: "Qualität durch Mentalität schlagen"

Nach vier Jahren in der 3. Liga ist der 1. FC Kaiserslautern zurück in der 2. Bundesliga. Dort bestreiten die Roten Teufel das Eröffnungsspiel gegen Hannover 96 (Freitag, 20:30 Uhr). Trainer Dirk Schuster kann es kaum abwarten.

Freitagabend, Flutlicht, Eröffnungsspiel zur Prime Time - der 1. FC Kaiserslautern ist zurück in der 2. Liga, mit all seiner Strahlkraft. Nicht einmal zwei Monate nach dem dramatischen Aufstieg in der Relegation gegen Dynamo Dresden ist die Euphorie in der Pfalz riesengroß.

TV-Tipp Die Fußball-Fans im Südwesten freuen sich auf den Zweitliga-Start am Wochenende. Der 1. FC Kaiserslautern eröffnet die Saison gegen Hannover 96. Dazu ist der Geschäftsführer Sport, Thomas Hengen, am Sonntag ab 21:45 Uhr zu Gast bei SWR Sport.

Außerdem in der Sendung: die Bundesligisten SC Freiburg und VfB Stuttgart im Trainingslager.

Über 17.000 Dauerkarten hat der FCK bereits abgesetzt, über 37.000 Zuschauer haben bereits jetzt ihr Ticket für die Partie gegen Hannover 96. Darunter auch knapp 2.000 Anhänger aus Niedersachsen. Die Bühne für ein großes Fußballfest ist also gerichtet.

FCK-Trainer Dirk Schuster: "Große Wertschätzung"

"Das ist eine große Wertschätzung für den 1. FC Kaiserslautern und für unsere fantastischen Fans, das Eröffnungsspiel zu bekommen. Ich denke, gegen Dynamo Dresden konnten sich bereits viele ein Bild machen, was hier abgeht", sagte Trainer Dirk Schuster zum Auftaktmatch. Für den FCK nach 1.522 Tagen die Rückkehr auf die Zweitligabühne. "Ich hoffe, dass das Stadion rappelvoll wird, dass es ähnlich laut wie in der Relegation wird und dass uns die Fans von der ersten bis zur letzten Minute pushen. Wir wollen das Publikum mitnehmen und den Funken überspringen lassen. Die DFL (Die Deutsche Fußball-Liga ist verantwortlich für den Spielplan, Anm. d. Red.) hat uns mit Hannover 96 auch gleich einen Kracher serviert", so der Coach.

Großer Respekt vor Hannover 96

Die Niedersachsen sind laut dem FCK-Trainer in dieser Spielzeit ein Mitfavorit auf den Bundesliga-Aufstieg. "Sie haben mit Stefan Leitl einen neuen Coach, haben auf jeder Position individuelle Klasse und in jedem Mannschaftsteil frühere Bundesligaprofis. Da kommt eine ordentliche Ladung auf uns zu", sagte Schuster. "Aber wir wissen, was uns erwartet. Ich denke schon, dass wir die Mannschaft entsprechend vorbereitet haben."

Sechs externe Neuzugänge hat der FCK im Sommer verpflichtet. Gestandene Profis, aber auch entwicklungsfähige Spieler. Rechtsverteidiger Erik Durm (Eintracht Frankfurt) wurde 2014 Weltmeister, mit Andreas Luthe (Union Berlin) kommt ein langjähriger Stammkeeper aus der Bundesliga. Angreifer Ben Zolinski hat in Aue und Paderborn bewiesen, dass er in der 2. Liga weiß, wo das Tor steht. Innenverteidiger Lars Bünning (SV Meppen) und Torhüter Julian Krahl (Viktoria Berlin) haben indes ihre Tauglichkeit in der 3. Liga nachgewiesen. Und Lex-Tyger Lobinger, eigentlich ein Regionalligaspieler, hat sich in der Vorbereitung in den Vordergrund gespielt.

Schuster will den Konkurrenzkampf forcieren

Coach Schuster ist mit den bisherigen Neuen einverstanden, hätte aber auch nichts gegen weiteres frisches Blut. "Im Kader haben wir tolle Verstärkungen getätigt, aber der eine oder andere Neuzugang würde uns auch gut tun, um den Konkurrenzkampf hochzuhalten", sagte er.

"Hannover einen heißen Tanz liefern"

Gegen Hannover müssen es die richten, die schon da sind. Seine Spieler, so Schuster, habe er bereits eingeschworen: "Wir wollen uns am Freitag direkt in den ersten Aktionen Selbstvertrauen holen, um gut ins Spiel zu kommen und dieses auch mit breiter Brust zu bestreiten. Das wird gegen Hannover nicht einfach, aber wir wollen der Mannschaft das Richtige mit auf den Weg geben." Eines sei klar: "Wir haben uns vorgenommen, alles in unserer Macht stehende abzurufen und Hannover einen heißen Tanz zu liefern, damit wir am Ende einen oder gar drei Punkte hierbehalten können."

Mit einer kampfbetonten, aggressiven Spielweise wolle man den Gegnern in der neuen Klasse begegnen, so Schuster weiter. Das Rezept, um zu punkten, laute: "Wenn wir das Maximum rausholen, können wir ein unangenehmer Gegner für alle sein und uns in dieser Zweiten Liga behaupten." Es gehe darum, "Qualität durch Mentalität zu schlagen".

Personell sieht es gut aus. Trotz einiger Verletzungsprobleme in der Vorbereitung könnte Durm direkt in der Startelf stehen, Keeper Luthe hat seinen Stammplatz sicher. Welche weiteren Neuzugänge auf die Anfangsformation hoffen dürfen, verriet Schuster nicht. Fraglich sind bei den Roten Teufeln indes die Einsätze von Philipp Hercher, Hikmet Ciftci und Rene Klingenburg.