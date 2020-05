Knapp drei Monate dauerte die Corona-Zwangspause in der dritten Liga. Die Aufgabe für den 1. FC Kaiserslautern beim Re-Start heißt am Samstag 1. FC Magdeburg. In Sachsen-Anhalt müssen die Pfälzer auch direkt liefern.

Rund zwölf Wochen Spielpause in der 3. Liga. Die große Frage lautet: Wer kommt mit dem Re-Start vor Geisterkulisse besser zurecht? "Es ist für alle Mannschaften eine Wundertüte. Man hatte eine andere, ungewöhnliche Vorbereitungszeit. Der Mannschaft fehlt noch das Gefühl für Abstände und den ganzen Platz", erklärt FCK-Trainer Boris Schommers. Mit seinen Profis wurden "Geisterspiele" bereits mit zwei Elf-Gegen-Elf-Trainingsspielen geprobt. Die Zwangspause hat mancher seiner Spieler auch genutzt, um noch einmal auf sich aufmerksam zu machen. "Wir werden immer wieder unterschiedliche Aufstellungen haben. Kein Spieler wird diese Belastung durchhalten können. Von daher ist es schön zu sehen, dass die Spieler versuchen, sich aufzudrängen."

Dauer 2:00 min So denkt Boris Schommers über Geisterspiele Der 1. FC Kaiserslautern muss zum Re-Start nach der Corona-Pause beim 1. FC Magdeburg antreten - ohne Zuschauer. So denkt FCK-Boss Boris Schommers über Geisterspiele.

FCK braucht dringend Punkte

Sportlich ist der FCK auf einen guten Re-Start angewiesen. Mit Tabellenplatz 14 und 34 Zählern wollen die Pfälzer unbedingt in Magdeburg punkten, um nicht noch tiefer in den Abstiegskampf zu geraten. "Die Situation ist uns deutlich bewusst. Wir werden alles dafür tun, dass wir erfolgreich in die restlichen elf Spiele starten", erklärt Schommers, der auch für "unsere Fans Vollgas geben" will.

Dauer 1:34 min Vorbericht auf den Re-Start des FCK in der 3. Liga Der 1. FC Kaiserslautern startet nach der Corona-Pause wieder in die 3. Liga und muss gleich beim Tabellennachbarn 1. FC Magdeburg antreten.



Nach zuletzt zwei unglücklichen Remis gegen Waldhof Mannheim und vor allem gegen den SV Meppen hat der 41-Jährige die "Coronazeit genutzt um, alle Spiele ab dem Winter aufzuarbeiten." Nicht zur Verfügung für das Spiel in Sachsen-Anhalt steht Lukas Gottwald nach seiner Sprunggelenksfraktur. Fraglich ist auch der Einsatz von Simon Skarlatidis. Der Mittelfeldspieler hat Adduktorenprobleme.

Dauer 1:50 min So bewertet Boris Schommer den Gehaltsverzicht der FCK-Profis Trotz des Re-Starts nach der Corona-Pause fehlen dem 1. FC Kaiserslautern wichtige Einnahmen. Darum müssen die FCK-Profis auf Teile ihres Gehalts verzichten.

Lautern-Profis verzichten auf Teile des Gehalts

Um auch ein Signal gegen die finanzielle Krise beim 1. FC Kaiserslautern zu setzen, gab der Verein heute bekannt, dass die FCK-Profis "in den kommenden Monaten kollektiv auf einen Teil ihres Gehalts verzichten" werden. "Wir als Mannschaft haben uns mit der Vereinsführung darauf geeinigt, im Sinne aller, die Teil der großen FCK-Familie sind, auf einen Teil unseres Gehaltes zu verzichten. Gerade in dieser schwierigen Zeit rund um die Corona-bedingte Krise ist es, so denken wir, ein sehr wichtiges und gutes Zeichen, das man hier beim FCK Hand in Hand arbeitet und alles dafür tut, dass der Verein und alle Beteiligten so gut es geht aus dieser Krise kommen", schrieb die gesamte Mannschaft in einer Mitteilung des Clubs.

Geschäftsführer Soeren Oliver Voigt und Sportdirektor Boris Notzon bedankten sich bei den Spielern für das "alles andere als selbstverständlich und bemerkenswerte Zeichen." Viel Zusammenhalt rund um den Betzenberg, möglicherweise die Basis für einen guten Re-Start.