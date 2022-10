Endlich wieder ein Heimsieg? So will der FCK den 1. FC Nürnberg knacken

Durch den Auswärtssieg bei Hansa Rostock ist der 1. FC Kaiserslautern in der 2. Bundesliga zurück in der Erfolgsspur. Gegen den 1. FC Nürnberg soll nun endlich einmal wieder auf dem heimischen Betzenberg gejubelt werden.

Viel zu meckern gibt es an der bisherigen Zweitliga-Saison des 1. FC Kaiserslautern nicht. Als Aufsteiger verloren die Pfälzer in 13 Spielen nur zweimal, Platz acht und bereits 19 Punkte sind eine hervorragende Zwischenbilanz. Und doch gibt es einen kleinen Makel: Der letzte Heimsieg ist bereits zweieinhalb Monate her. Am 7. August besiegten die Roten Teufel den FC St. Pauli auf dem Betzenberg mit 2:1.

Seither gab es in fünf Partien im Fritz-Walter-Stadion drei Remis und zwei Niederlagen. Eine Durststrecke, die auch Trainer Dirk Schuster stört. Gegen den 1. FC Nürnberg (Samstag, 13 Uhr live im Audiostream auf Sportschau.de) soll daher endlich wieder ein Dreier eingefahren werden.

FCK-Coach Schuster: "Wollen endlich mal wieder einen Heimsieg"

Wie das gelingen soll, weiß der 54-Jährige auch. Wichtigste Voraussetzung sei 100 Prozent Einsatz - anders als im letzten Heimspiel gegen Jahn Regensburg (0:3). "Wir müssen gegen Nürnberg an unsere Leistungsgrenze gehen", fordert Coach Schuster deshalb von seiner Mannschaft: "Wir wollen vor vollem Haus gemeinsam mit den Fans unser großes Ziel, endlich mal wieder einen Heimsieg einzufahren, erreichen."

"Nürnberg ist ein absolutes Schwergewicht in dieser Liga"

Leicht, so der FCK-Coach, werde das allerdings nicht. "Ich erwarte eine sehr stabile Mannschaft. Der 1. FC Nürnberg ist ein absolutes Schwergewicht in dieser Liga", sagte Schuster. "Sie haben viele Spieler mit Erstliga-Qualitäten im Kader und, wie der Verein vor der Saison geäußert hatte, auch höhere Ziele."

FCN unter Markus Weinzierl zuletzt stabiler

Denen der Club allerdings hinterherläuft. Nürnberg liegt nach einem bisher enttäuschenden Saisonverlauf nur auf Rang 13 der 2. Bundesliga und hatte Anfang Oktober Trainer Robert Klauß entlassen. Unter Nachfolger Markus Weinzierl, ehemals Erstliga-Coach unter anderem beim VfB Stuttgart, hatten sich die Franken stabilisiert und vier Punkte aus drei Spielen geholt. Dazu kommt der Sieg in der zweiten Runde des DFB-Pokals beim SV Waldhof Mannheim.

Doch trotz des leichten Aufschwungs beim FCN wollen die Roten Teufel die Punkte in der Pfalz behalten. Coach Schuster hat bereits einen Matchplan - der sich auf die Kurzformel "agieren statt reagieren" herunterbrechen lässt. "Wir müssen selbst den Mut entwickeln, die Nürnberger vor große Aufgaben zu stellen. Sie spielen aus einer kompakten Grundordnung heraus, wir wollen aber versuchen, unser Spiel durchzudrücken", sagte er und verriet: "Sie werden versuchen, uns wehzutun, Aber wir wollen vorbereitet sein. Wir werden versuchen, das für diesen Gegner passende System zu finden."

FCK will "aus dem Spiel ein Event machen"

Dann, meint Schuster, sei er optimistisch, dass es den dritten Heimsieg der aktuellen Saison geben wird. Er sei sicher, dass die Fans etwas geboten bekommen. Denn es könnte laut dem Coach spektakulär werden: "Wir wollen aus dem Spiel ein Event machen, nach dem alle, die einen Bezug zum 1. FC Kaiserslautern haben, glücklich nach Hause gehen."