per Mail teilen

Der 1. FC Kaiserslautern kommt im Drittliga-Abstiegskampf nicht von der Stelle. Der erhoffte Befreiungsschlag mit dem zweiten Sieg in Serie blieb aus. FCK-Trainer Marco Antwerpen gibt sich weiterhin kämpferisch.

Wieder mal nur einen Zähler. Zum 15. Mal in dieser Saison. In Sachen Remis ist der FCK Tabellenführer. Um das frustrierende 2:2 in letzter Minute gegen den FSV Zwickau zu verdauen, bleibt den Roten Teufeln aber nicht viel Zeit. "Ich habe den Jungs gesagt, dass sie ein gutes Spiel mit Comeback-Qualitäten gezeigt haben. Auch mit zehn Spielern haben wir richtig gut dagegen gehalten", bestätigt FCK-Coach Marco Antwerpen im Exklusiv-Interview mit SWR Sport. Wie schon gegen den Halleschen FC mussten die Roten Teufel zum zweiten Mal innerhalb einer Woche eine Partie mit einem Spieler weniger zu Ende bringen. Die kleine Siegesserie und der damit erhoffte Befreiungsschlag blieb erneut aus. Antwerpen lässt sich davon nicht entmutigen. "Unser Weg scheint über Umwege zu gehen. Da müssen wir jetzt den Extrameter über Lübeck gehen, um dort die drei Punkte zu holen."

Antwerpen bleibt optimistisch

Bereits am Samstag wartet mit dem VfB Lübeck ein Mitkonkurrent im Abstiegskampf. Mit zuletzt vier Punkten aus zwei Spielen ist zumindest eine leicht positive Tendenz bei den Pfälzern erkennbar. Dazu stimmen Einsatz und Kampfgeist. Und deshalb schüttelt der Lauterer Trainer schnell den Remis-Frust ab und versucht das Positive herauszuziehen. "Wir haben zweimal sehr gute Heimspiele gezeigt und hätten auch das Spiel gegen Zwickau gewinnen können, eigentlich müssen. Deshalb nehmen wir die gute Leistung mit." Acht Endspiele sind es noch für den 1. FC Kaiserslautern im Abstiegskampf.

Einschwören muss Antwerpen seine Mannschaft darauf nicht

"Wir machen nichts anders. Die Situation ist gleichgeblieben. Wir nehmen die Spieler so mit, wie wir es in den letzten Spielen auch getan haben." Mittelfeldspieler Felix Götze, der gegen Zwickau sein zweites Spiel von Beginn an bestritt, gibt sich kämpferisch: "Klar sitzt das Remis tief, aber der Blick geht jetzt nach vorne. Wir haben den Abstand (auf die Nichtabstiegsplätze, Anm. Red.) von sieben auf drei Punkte verringert", erklärt der 23-Jährige gegenüber SWR Sport. Den Trend will der FCK auch gegen dem Tabellennachbarn aus Lübeck fortsetzen.