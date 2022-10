Wohin führt der Weg des 1. FC Kaiserslautern?

Der 1. FC Kaiserslautern steht in der 2. Bundesliga als Neunter nach zwölf Spielen sehr gut da. Doch der letzte Sieg ist lange her. Nun muss der Aufsteiger in Rostock ran - ein richtungsweisendes Spiel.

Bis zum letzten Wochenende war der 1. FC Kaiserslautern in der 2. Bundesliga sechs Mal in Serie ungeschlagen. Durch die ernüchternde 0:3-Heimpleite gegen Jahn Regensburg wurden daraus allerdings sieben Spiele ohne Sieg - nach zuvor sechs Remis in Folge. Alles eine Frage der Lesart also? Der letzte Sieg der Roten Teufel ist jedenfalls lange her. Am 21. August siegte der FCK mit 3:1 bei der SpVgg Greuther Fürth.

Nun treten die Pfälzer bei Hansa Rostock an (Freitag, 18:30 Uhr). Ein Spiel, dass die Richtung für die kommenden Wochen vorgeben kann. Mischen die Roten Teufel weiter die Liga auf oder müssen sie sich nach unten orientieren?

Dirk Schuster: "Mit aller Macht zurück in die Erfolgsspur"

"Wir wollen in Rostock mit aller Macht zurück in die Erfolgsspur kommen", gab FCK-Trainer Dirk Schuster die Devise für das Auswärtsspiel vor. Er erwartet einen Gegner mit großer Resilienz: "Rostock ist einsatzstark, hat eine große Zweikampfhärte, sie kaufen dem Gegner den Schneid ab. Von der Physis her ist Hansa in der 2. Liga im Ranking weit oben anzusehen."

So soll Hansa geknackt werden

Für seine Mannschaft gelte es dagegenzuhalten, so der Coach weiter: "Wir werden eine andere Körpersprache als im letzten Heimspiel haben müssen. Wir werden bedeutend mehr investieren müssen und vor allen Dingen müssen wir in den Zweikämpfen anders zur Sache gehen als zuletzt."

Gegen Regensburg habe seine Mannschaft einen gebrauchten Tag erwischt, sagte Schuster. Nun gelte es "am Freitagabend wieder unser wahres Gesicht zu zeigen, wie wir es in dieser Saison schon oft gezeigt haben".

"Ein echter Gradmesser"

Hansa Rostock sei ein "echter Gradmesser", auch für den weiteren Saisonverlauf, sagte Schuster, der sich aber sicher ist, dass "meine Mannschaft wieder mit der richtigen Einstellung zur Sache gehen wird". Hier, monierte der 54-Jährige, habe sein Team gegen Regensburg Defizite gezeigt.

Insgesamt geht Schuster optimitisch in das Spiel. Er glaubt daran, mit seinem Team an der Ostsee zu punkten, um in der oberen Tabellenhälfte zu bleiben.

"Große Herausforderung"

Schwer, so der Ex-Profi, wird es gegen Hansa aber auf alle Fälle: "Es wird eine brutale Aufgabe für uns, aber auch eine große Herausforderung, nach dem etwas schwächeren Spiele gegen den Jahn wieder in die Bahn zu kommen."