FCK geht mit Magdeburg-Frust in die Derby-Woche

Nach der schmerzhaften 0:1-Auswärtsniederlage ist der Frust beim 1. FC Kaiserslautern groß. Vor dem Südwest-Derby gegen Waldhof Mannheim fordert FCK-Trainer Marco Antwerpen eine "andere Mentalität".

"Die FCK-Flamme brennt nur auf den Rängen", titelt das Fanportal "Der Betze brennt" am Tag nach der bitteren 0:1-Auswärtsniederlage ihres 1. FC Kaiserslautern beim 1. FC Magdeburg. Damit spielen die Fans nicht nur darauf an, dass sie bereit sind, für den ersehnten ersten Auswärtsdreier - wie in diesem Fall - auch mal über Grenzen des Erlaubten hinaus zu gehen, sondern dass sie vergleichbaren Einsatzwillen bei den Roten Teufeln am Samstagabend weitgehend vermisst haben. Mit der Schlagzeile treffen die Fans wohl auch das aktuelle Lebensgefühl von FCK-Antreiber René Klingenburg, der sich nach dem Spiel bei "Magentasport" heftig in Rage redete: "Charakter, Mentalität, Qualität - jeder Spieler sollte mal in den Spiegel schauen und sich hinterfragen, was er hier heute gespielt hat."

Dass Kaiserslautern nach etwa einer Viertelstunde besser ins Spiel kam und sich gegen die Niederlage stemmte, konnte seine Wut nicht mindern: "Du musst die Zweikämpfe annehmen. Aber das von der ersten Minute und nicht erst, wenn es klingelt. Es kann nicht sein, dass wir immer erst einen kriegen müssen oder einer an der Seitenlinie weggewichst werden muss, damit dann alle wach sind. Das geht einfach nicht." Der entscheidende Treffer fiel bereits in der 7. Minute. Und der FCK hatte in dieser Phase noch Glück, denn Torschütze Luca Schuler, der von 2006 bis 2016 in der FCK-Jugend spielte, traf wenig später nur die Latte. Die Roten Teufel wirkten teilweise hoffnungslos überfordert und beugten sich dem Magedburger Druck. Dabei waren Klingenburg und Co auf die schwungvolle Anfangsphase der Magdeburger vorbereitet: "Der Trainer stellt uns super drauf ein, sagt extra noch: 'in den ersten zehn Minuten brennen die hier ein Feuerwerk ab' und dann? Keine Ahnung, es ist unerklärlich."

FCK-Trainer Antwerpen fordert "eine andere Mentalität"

Für Erklärungen und vor allem Lösungen ist FCK-Trainer Marco Antwerpen zuständig. Auch er ärgerte sich im ARD-Interview über die verschlafene Anfangsphase: "Wir haben sehr lange gebraucht, um überhaupt anwesend zu sein. Da muss jeder Spieler für sich die Einstellung und die mentalen Voraussetzungen schaffen, um hier bestehen zu können." Der 49-Jährige forderte "mehr Siegeswille" und eine "andere Mentalität". "Denn so können wir in der 3. Liga nicht bestehen."

FCK sucht Schulterschluss mit den Fans

Fünf Punkte und nur ein Sieg aus sieben Spielen, Platz 15, Abstiegsfrust statt Aufstiegslust - das alles wurmt Marco Antwerpen. Das wurmt René Klingenburg. Und das wurmt auch die FCK-Fans. Doch der gemeinsame Frust kann Fans und Mannschaft vor dem Südwest-Derby gegen Waldhof Mannheim (Samstag, 11.9., ab 14 Uhr live im SWR Fernsehen und im Livestream auf SWR Sport) auch zusammenschweißen. Ein Derby-Sieg könnte den Roten Teufeln womöglich den nötigen Push geben, um nach dem Stolper-Start in die Saison endlich in Tritt zu kommen. Eine Niederlage würde Frust und Selbstzweifel wohl noch verstärken.

Hänge Köpfe beim FCK: Der FCK hat beim 1. FC Magdeburg: Jean Zimmer und Co konnten beim 1. FC Magdeburg nicht überzeugen. Imago Christian Schroedter

Doch für eine erfolgreiche Derby-Mission braucht der FCK die Unterstützung seiner Fans. Das weiß René Klingenburg. Darum hat der 27-Jährige seine Mitspieler mit harschen Worten und klaren Gesten in die Kurve kommandiert, um sich bei den etwa 600 Fans zu bedanken, die die etwa 460 Kilometer bis Sachsen-Anhalt für ihren FCK auf sich genommen haben. "Das sind wir den Fans auch schuldig." Und mit Blick auf das kommende Wochenende hat er wohl auch das aktuelle Lebensgefühl der FCK-Fans getroffen: "Derby-Sieg, Arschlecken!"