Kaiserslautern vor Zwickau mit Personalsorgen und "komplizierter Woche"

Eigentlich müsste die Laune beim 1. FC Kaiserslautern bestens sein - doch Sorgen machen sich breit. In der Woche vor dem Auswärtsspiel in Zwickau hat der 1. FC Kaiserslautern einige Ausfälle zu beklagen - auch der Einsatz von zwei Stammspielern ist noch unsicher.

Schon die Trainingswoche war schwierig für FCK-Coach Marco Antwerpen. Teilweise standen nur 12 oder 13 Spieler auf dem Platz. "Wir haben Zweikampf-Situationen vermieden, damit sich nicht noch jemand verletzt", erklärt der Trainer.

Neben den Langzeitverletzten fehlt beispielsweise Kapitän Jean Zimmer, außerdem sind die Einsätze von Stammtorhüter Matheo Raab und Abwehrspieler Kevin Kraus fraglich. Auch ob Felix Götze, Kenny Prince Redondo und Julian Niehues wieder dabei sein können, war am Donnerstag noch offen. Hoffnung besteht allerdings auf einen Einsatz von Marlon Ritter. Der zuletzt erkrankte Mittelfeldspieler ist wieder ins Training eingestiegen. Ob er schon bereit für einen Startelfeinsatz gegen Zwickau ist, blieb noch offen.

TV-Tipp SWR Sport zeigt das Spiel des 1. FC Kaiserslautern beim FSV Zwickau am 5. Februar ab 14 Uhr live im SWR. Die Partie der 3. Liga gibt es live im SWR Fernsehen, bei SWR.de/sport, der ARD Mediathek und im SWR Sport Youtube-Kanal.

FCK-Trainer Antwerpen redet Zwickau stark

Gegen den Tabellen-Zwölften aus Zwickau will Marco Antwerpen punkten und mit dem FCK den zweiten Tabellenplatz verteidigen. Dabei aber will er den Gegner nicht unterschätzen. "Sie wissen auch, wie Drittliga-Fußball gespielt wird", so Antwerpen. Er erwartet eine "sehr unangenehme Partie", aber der FCK fährt nach Zwickau, um dort zu gewinnen, erklärt der Coach.

Steht FCK-Stürmer Boyd in der Startelf?

Eine Unterstützung bei der Mission "Sieg in Zwickau" könnte Terrence Boyd sein. Der kürzlich verpflichtete Stürmer hat einen positiven Eindruck bei FCK-Trainer Antwerpen hinterlassen. Er zeige die richtige Qualität und Einstellung. "Terrence macht das richtig gut, kannst schon fast sagen, dass er sich schon längere Zeit bei uns bewegt." Man habe genau den richtigen Spieler geholt, meint Antwerpen zufrieden. Auf die Unterstützung von Fans muss der FCK allerdings verzichten. 1.000 Zuschauer sind in Zwickau zugelassen, allerdings gibt es kein Kontingent für Gästefans.