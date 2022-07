Deshalb kann der 1. FC Kaiserslautern "Top-Transfers" stemmen

Der 1. FC Kaiserslautern ist zurück in der 2. Bundesliga - und macht mit spektakulären Transfers auf sich aufmerksam. Dabei meldeten die Roten Teufel noch vor knapp zwei Jahren Planinsolvenz an. Was hat sich seitdem getan?

Der 15. Juni 2020 war eine Zäsur in der jüngeren Geschichte des 1. FC Kaiserslautern. Damals standen die Pfälzer finanziell am Abgrund. Die Schulden des viermaligen deutschen Meisters sollen sich auf rund 24 Millionen Euro belaufen haben, ein Schuldenschnitt zwischen FCK und Gläubigern war gescheitert.

Letzte Chance Planinsolvenz

Die Lizenz für die Drittligasaison schien zuvor lange Zeit fraglich, als die Roten Teufel an ebendiesem 15. Juni ihre letzte Chance nutzten und eine Insolvenz in Eigenverwaltung, eine sogenannte Planinsolvenz, einleiteten. "Ziel des Verfahrens ist es, zügig die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit wiederherzustellen", sagte der damalige Geschäftsführer Soeren Oliver Voigt. "Mit dieser Option auf eine mittel- und langfristige wirtschaftliche Sanierung können wir jedoch unsere Handlungsspielräume spürbar erweitern und dem Spielbetrieb den Rücken freihalten."

Roten Teufel nutzen Folgen der Pandemie

Kaiserslautern befreite sich dadurch gleich von mehreren großen Problemen und schuf damit die Grundlagen für die mittlerweile vollendete Rückkehr in die 2. Liga. Der FCK wurde seine Schulden los und wurde durch die wegfallenden Altlasten auch für Investoren attraktiver. Zudem nutzte der Klub die Folgen der Corona-Pandemie aus. Denn der Deutsche Fußball-Bund (DFB) setzte den sonst verfügten Abzug von neun Punkten als Sanktion einer Insolvenz wegen der wirtschaftlichen Folgen der Coronakrise in diesem Jahr aus. Die Drittligisten sollten dadurch entlastet werden. Auch behielten alle Spielerverträge ihre Gültigkeit.

Der FCK als Opportunist

Im Falle des 1. FC Kaiserslautern von einer Entlastung zu sprechen, wäre hingegen fast eine Untertreibung. Die Pfälzer agierten als Opportunisten und nutzten juristisch völlig legal die besonderen Umstände der Corona-Pandemie aus. Die Planinsolvenz wurde somit vom Horrorszenario zum sinnvollen Geschäftsmodell.

Die Gläubiger des 1. FC Kaiserslautern stimmten dem Insolvenzplan samt Schuldenschnitt am 29. Oktober 2020 zu. Mit Abschluss der Planinsolvenz war der Traditionsklub am 07. Dezember 2020 auf einen Schlag so gut wie schuldenfrei - ganz ohne negative sportliche Konsequenzen. Der Boden für den Neuanfang war bereitet.

Regionale Investorengruppe engagiert sich

Der FCK war somit auch als Investment wieder sehr attraktiv. Verhandelt wurde mit mehreren Interessenten, den Zuschlag erhielten im März 2022 die sogenannte regionale Unternehmensgruppe um die Unternehmer Klaus Dienes aus Kaiserslautern und Giuseppe Nardi aus Homburg. Um die acht Millionen Euro soll die Gruppe miteingebracht haben.

Auch Sachwalter Dr. Andreas Kleinschmidt, der die Interessen der FCK-Gläubiger vertritt, war mit der Wahl einverstanden. "Es gibt eine große Nachvollziehbarkeit, warum sie sich engagieren wollen. Sie kennen den Verein und sind aus der Region. Zudem ist es eine Konzeption, die in die Struktur des Vereins passt. Und es lässt Raum für weitere, zusätzliche Investoren in Zukunft", so Kleinschmidt damals gegenüber SWR Sport.

Un der FCK griff bei der Suche nach Verstärkungen direkt in die obere Reihe des Regals. Kamen im Sommer - also während der laufenden Planinsolvenz - bereits ligaweit begehrte Spieler wie Tim Rieder, Marvin Pourie oder Kenny Prince Redondo, wurden immer Winter, wenn auch auf Leihbasis, Profis wie Rückkehrer Jean Zimmer oder Felix Götze verpflichtet.

Löwen-Coach Köllner: "Wenn man kein Geld hat, kriegt man auch keines"

Die neuen Möglichkeiten des FCK durch die Planinsolvenz kamen nicht überall in der 3. Liga gut an. Am deutlichsten wurde Michael Köllner Trainer des TSV 1860 München. "Früher hast du neun Punkte Abzug und eine fette Geldstrafe bekommen. Ich habe immer gelernt: Wenn man kein Geld hat, kriegt man auch keines", so der Löwen-Coach. Hintergrund war, dass auch die Blauen um Rider geworben hatten, dieser sich aber für das Angebot aus Kaiserslautern entschied.

Ein Unding für Köllner. "Die Regularien geben das leider momentan her. Eine Insolvenz, ohne dass du irgendeinen Nachteil hast. Wir müssen immer eine Fortführungsprognose stellen. Ich hoffe, dass das bei solchen Vereinen auch mal irgendwann so ist", polterte er.

Absturz in die Regionalliga gerade so vermieden

Trotz des starken Kaders lief es in der Folge für die Roten Teufel nicht komplett rund. Der FCK schwebte in der 3. Liga lange in Abstiegsgefahr und verhinderte erst am drittletzten Spieltag den Absturz in die Regionalliga Südwest.

Im Anschluss schafften es der 01. Februar 2021 als neuer Trainer vorgestellte Marco Antwerpen sowie der einen Monat später eingestellte Thomas Hengen als neuer Geschäftsführer Sport, einen starken Kader für die Saison 2021/2022 zusammenzustellen. Winter-Leihgabe Zimmer blieb nun fest beim FCK, Mike Wunderlich, Rene Klingenburg oder im Winter Terrence Boyd standen für die Ambitionen der Pfälzer, im vierten Anlauf endlich die Rückkehr in die 2. Liga zu bewerkstelligen.

Und es gelang dank einer über weite Teile starken Saison des 1. FC Kaiserslautern. Natürlich lief es nicht ohne Drama ab - das wäre auch untypisch für den FCK. Eine gute Ausgangsposition für den direkten Aufstieg verbauten sich die Pfälzer durch drei Niederlagen in den letzten drei Ligaspielen - um sich dann in der Relegation gegen den Drittletzten der 2. Liga, Dynamo Dresden durchzusetzen.

Nach dem Aufstieg des viermaligen Meisters 1. FC Kaiserslautern in die 2. Liga hat der Investor Pacific Media Group (PMG) bereits die Fußball-Bundesliga im Visier. "Jetzt wollen wir uns erst einmal in der 2. Liga stabilisieren. Danach sollten wir höhere Ambitionen in Richtung Bundesliga haben. Aber alles Schritt für Schritt", sagte Geldgeber Chien Lee der Sport Bild. Im März hatte sich die PMG mit einem Anteil von knapp zehn Prozent an der GmbH und Co. KGaA der Pfälzer beteiligt. "Für den weiteren Anteilskauf oder Kapitalerhöhungen werden aktuell Ideen ausgetauscht. Es ist aber noch zu früh, um darüber zu sprechen", äußerte Lee. Die Pläne des Investor mit dem Traditionsklub sind weitreichend. "Wir wollen erst einen ausgeglichenen Etat und dann beim Wachstum helfen. Dazu vernetzen wir den FCK mit den anderen Klubs unserer Gruppe", sagte Lee: "Es gibt ein gemeinsames Scouting, gemeinsame Datenbanken und im besten Fall Transfers unter den Klubs, von denen alle profitieren. Dazu können wir bei Sponsorendeals helfen. Grundsätzlich wollen wir den FCK auf den internationalen Markt bringen. Da gibt es viel Potenzial."