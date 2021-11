Tomiak: "Hätte es mir nicht besser ausmalen können"

Kopfballungeheuer, Motivator, Abwehrrecke und eiskalter Vollstrecker. Boris Tomiak ist die Konstante in dieser Saison beim FCK - und er fühlt sich sichtlich wohl.

Der Mann kann auch feiern. So ausgelassen wie nach dem Derby-Sieg in Saarbrücken hat er es im FCK-Trikot noch nie getan. Als Boris Tomiak am Sonntagabend bei SWR Sport RP zu Gast war, hatte er noch immer eine heisere Stimme. Wenn er die Jubelbilder sehe, habe er noch "Gänsehaut", sagte er.

"Er macht es brutal gut"

Boris Tomiak hatte großen Anteil am 2:0-Sieg in Saarbrücken. Er nervte seine Gegner im Zweikampf, ohne tatsächlich Foul zu spielen, er bewies eine gute Spielübersicht wie beim ersten gelungenen FCK-Angriff in Saarbrücken, den er einleitete. Und der Innenverteidiger höchst persönlich war auch für den ersten FCK-Torschuss verantwortlich, wurde von Minute zu Minute stärker. Es war nur eine logische Folge, dass Kaiserslauterns bester Feldspieler in Saarbrücken auch zur 1:0-Führung traf. Boris Tomiak reagierte nach Zucks Pfostenknaller am schnellsten.

Tomiak: "Ich bin überglücklich"

In 15 Spielen machte der Liga-Neuling und Abwehrspieler schon seinen dritten Treffer, hat zwei Tore vorbereitet. "Ich muss ehrlich sagen, das hätte ich mir in den Träumen nicht besser ausmalen können, dass es so für mich läuft. Deswegen bin ich überglücklich, auf jeden Fall", sagte Tomiak.

Kevin Kraus, der neben ihm in der Verteidigung spielt, lobte nach dem Spiel: "Er macht es brutal gut. Jetzt hat er momentan auch noch einen Lauf, dass er auch noch vorne trifft. Hat gar keine Anpassungsschwierigkeiten in der Liga gehabt." Und Alexander Winkler ergänzte: "Wenn ich anschaue, der ist 23 Jahre alt, der macht es erfahren, da denkt man, der ist Anfang 30."

Er nimmt auch Ratschläge an

Zusammen mit Kraus und Winkler bildet Tomiak eine kaum zu überwindende Dreierkette. Tomiak ist kopfballstark, sehr antrittsschnell und schwer auszuspielen. Er hat sich im Team schnell Respekt verschafft. "Er arbeitet hart im Training, gibt immer Vollgas. Wenn man ihm auch mal ein, zwei Tipps gibt von einem älteren Spieler, nimmt er das auch mal an", sagte Kraus.

Tomiak wollte unbedingt zum FCK

Tomiak kommt aus dem Ruhrpott. Schalke, Essen, Wattenscheid, Düsseldorf – seine Regionalliga-Stationen, bevor der 23-Jährige in die Pfalz kam. Er wollte beim FCK spielen, schlug sogar ein Profi-Angebot von Fortuna Düsseldorf aus, um sich seine Sporen in der dritten Liga zu verdienen. "Das ganze Umfeld, der Trainer, Thomas Hengen (Geschäftsführer Sport des FCK, Anm. d. Red.), die haben mich von Tag eins überzeugt. Man hat einfach Bock gehabt, hier hinzukommen", sagte Tomiak. Vom ersten Tag an habe er sich sehr gut aufgenommen gefühlt. "Es macht einfach jeden Tag Spaß, ins Training zu fahren. Und man hat einfach gute Laune."

Er hat die Qualität für mehr

Tomiak hat die Klasse für eine Liga höher. "Definitiv hat er das Potential. Ich glaube aber, dass es immer gut ist, sich auf das Hier und Jetzt zu konzentrieren", sagte Kraus über seinen Nebenmann. Und Tomiak stimmte zu: "Ich bin gerade erst angekommen und will mich in der Liga beweisen. Schritt für Schritt."