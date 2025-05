Nächster Neuzugang: FCK verpflichtet Fabian Kunze aus Hannover

per Mail teilen

Fußball-Zweitligist 1. FC Kaiserslautern hat für die kommende Spielzeit Fabian Kunze (26) vom Ligakontrahenten Hannover 96 geholt. Dies teilten die Pfälzer am Mittwoch (28.5.) mit, ohne dabei Angaben über die Vertragslaufzeit zu machen.

Auf den von FCK-Trainer Torsten Lieberknecht im SWR-Interview angekündigten "Kaderumbruch" folgen Taten. Mit Fabian Kunze haben die Roten Teufel ihren nächsten Neuzugang präsentiert.

Der defensive Mittelfeldspieler absolvierte bislang 107 Zweitligapartien und 48 Begegnungen in der Bundesliga, in Hannover gehörte er in den vergangenen drei Jahren stets zum Stammpersonal.

Fabian Kunze zum FCK: "Tolle Anlaufstelle im deutschen Fußball"

"Der 1. FC Kaiserslautern ist ein riesiger Traditionsverein und eine tolle Anlaufstelle im deutschen Fußball", sagte Kunze. Er sei "überzeugt, dass meine Spielweise gut zum FCK passt. Ich möchte gemeinsam mit dem Verein etwas erreichen und erfolgreiche Spiele absolvieren."

Der 26-Jährige ist nach Rechtsverteidiger Simon Asta und Innenverteidiger Maxwell Gyamfi der dritte externe Neuzugang auf dem Betzenberg. Toptorjäger Ragnar Ache verlässt die Pfälzer dagegen, er hatte am Dienstag einen Vertrag beim Bundesliga-Aufsteiger 1. FC Köln unterschrieben.