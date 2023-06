FCK-Neuzugang Tymoteusz Puchacz: "Hart arbeiten und besser werden"

Nach Jan Elvedi ist Tymoteusz Puchacz der zweite Neuzugang des 1. FC Kaiserslautern. Auf der linken Außenbahn soll der polnische Nationalspieler für mehr Dynamik sorgen.

In der letzen Saison hatte der 1. FC Kaiserslautern mit Erik Durm einen Weltmeister verpflichtet, jetzt kommt mit Tymoteusz Puchacz ein weiterer Spieler mit internationaler Erfahrung auf den Betzenberg. Bereits 12 A-Länderspiele hat "Tymo" für Polen bestritten, stand bei allen drei Vorrundenspielen der vergangenen EM für sein Heimatland über 90 Minuten auf dem Platz. Dennoch konnte sich der 24 Jährige bei Union Berlin bislang noch nicht durchsetzen.

Zu den Köpenickern war Puchacz 2021 von Lech Posen für 2,5 Millionen Euro gewechselt, stand aber in der kompletten Hinrunde der Saison 2021/22 nur zweimal im Kader von Trainer Urs Fischer. Im Winter folgte ein Ausleihgeschäft in die Türkei, wo Puchacz mit Trabzonspor die Meisterschaft feiern konnte.

Zurück bei Union, lief es in der vergangenen Saison auch nicht viel besser. Zwar stand der Außenbahnspieler am 12. Spieltag zum ersten Mal in der Bundesliga auf dem Platz, doch die knapp 60 Minuten beim 2:1-Sieg über Borussia Mönchengladbach sollten die einzigen bleiben. Im DFB-Pokal dagegen erzielte "Tymo" in der zweiten Runde gegen den späteren Bundesligaaufsteiger 1. FC Heidenheim den Führungstreffer und legte so den Grundstein für das Weiterkommen.

Auch in der Europa League kam er für Union zum Einsatz, verlor aber durch die dann doch fehlende Spielpraxis seinen Platz im polnischen Nationalteam. Es folgte ein weiteres Leihgeschäft, Panathinaikos Athen, die nächste Station.

"Der FCK wollte mich haben"

Jetzt also, ohne Rückkehr nach Berlin, der nächste Klub, der 1. FC Kaiserslautern. Im Gespräch mit SWR Sport äußerte sich Tymoteusz Puchacz zu den Gründen des erneuten Wechsels: "Für mich ist es wichtig zu spielen, und das kann ich am besten bei einem Klub, der mich auch haben wollte", sagt der 24 Jährige, der auf der linken Außenbahn zum Einsatz kommen, und etwas mehr Tempo als Konkurrent Hendrick Zuck ins FCK Spiel bringen soll.

Verein ist größer als erwartet

Bereits seit dem ersten Tag, Puchacz saß gleich mit im Flieger ins US Trainingslager, fühlt er sich sehr wohl in der neuen Umgebung: "Ich hatte nicht gedacht, dass Kaiserslautern ein so großer Klub ist", sagt er, "es ist alles sehr professionell hier. Ich wusste zwar, dass der Verein eine große Geschichte hat, aber das merkst du erst so richtig, wenn du es selbst gesehen hast".

Auf die Frage, welchen Spielertypen er verkörpert, meint der Pole: "Eigentlich spreche ich nicht so gerne über mich selbst, das möchte ich lieber auf dem Platz zeigen. Ansonsten bin ich fokussiert auf meine Arbeit und möchte jeden Tag besser werden."

Sein Debüt im Trikot der Roten Teufel feierte der Pole beim 2:1 Testspielsieg gegen Louisville City, noch mehr freut er sich aber auf seinen ersten Auftritt auf dem Betzenberg: "Das wird voll und laut werden, ich kann das erste Spiel dort gar nicht erwarten. Dann will ich spielen, einfach nur soviel spielen und so oft gewinnen wie möglich."

Karriere nach der Karriere

Und sollte es tatsächlich doch nicht klappen mit der Karriere als Fußballer, es gibt da noch eine weitere große Leidenschaft: "Ich liebe Rap- Musik", sagt Tymoteusz Puchacz, der 2019 unter dem Künstlernamen "Puszka" den Song "Kante" veröffentlichte. Aktuell hat der Track über 2,4 Millionen Aufrufe auf YouTube - und vielleicht folgt ja, zusammen mit dem ähnlich begabten Aaron Opoku, bald eine Fortsetzung.