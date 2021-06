per Mail teilen

Alles auf Null beim 1. FC Kaiserslautern: Nach dem Fast-Abstieg aus der 3. Liga startet der FCK heute (Montag, 14.6.) in die Vorbereitung auf die neue Saison. Der Auftakt findet zwar hinter verschlossenen Türen statt, doch es gibt Neuigkeiten zum Kader für die neue Saison.

FCK-Trainer Marco Antwerpen bittet seine Mannschaft zunächst zum Laktattest, um sich ein Bild über den Leistungsstand des Teams zu machen. Ab Dienstag geht es dann richtig los am Betzenberg mit der Arbeit auf dem Platz.

Antwerpens neue Herausforderung

Die Herausforderung ist enorm für Antwerpen. Aus einem Abstiegskandidaten gilt es nun ein Team zu formen, welches das Potenzial hat, um den Aufstieg in die 2. Bundesliga mitzuspielen. Denn nichts anderes ist der eigene Anspruch des Klubs als auch der Fans.

Dass Antwerpen als Trainer das Potenzial besitzt, hat er in der vergangenen Saison gezeigt. Nach dem Trainerwechsel von Jeff Saibene im Februar 2021 hat er die Mannschaft stabilisiert und so den Klassenerhalt ermöglicht. Jetzt wird sich zeigen, ob er mit dem Team auch in der oberen Tabellenhälfte angreifen kann.

Mehr zum FCK-Trainingsauftakt Erste Bilder und Eindrücke vom FCK-Training gibt es am Dienstag bei SWR Sport. Dann kommen auch die FCK-Verantwortlichen zu Wort.

Finaler FCK-Kader steht noch nicht - Leistungsträger Zuck verlängert

Mit welchem Kader der FCK in die neue Spielzeit startet, wird sich erst in den kommenden Wochen entscheiden. Klar ist jedoch, dass Leistungsträger Hendrick Zuck an Bord bleibt. Der 30-Jährige verlängerte seinen auslaufenden Kontrakt bei den Roten Teufel. Zuck hat bislang 74 Drittliga-Spiele für die Roten Teufel absolviert.

Die sportliche Führung um Thomas Hengen bastelt derweil mit Hochdruck an möglichen Transfers. Dabei muss sich der Klub nicht kleiner machen als nötig. "Ich glaube eher, dass wir mit dem Verein noch eine richtige Nummer sind. Da machen wir uns nicht klein. Wir sind ein Ziel für gute Spieler und dementsprechend werden wir auch gute Spieler hierhin holen", hatte Trainer Antwerpen zuletzt im SWR Podcast "Nur der FCK" gesagt.