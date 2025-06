Der FCK feiert 125. Geburtstag und lädt seine Legenden zur großen Party ein. Mit dabei auch Karl-Heinz Feldkamp. Der 91-Jährige ist topfit und war so ein bisschen der "Star" der Geburtstagsparty:

2. Juni 2025 - der 1. FC Kaiserslautern feiert mit jeder Menge Prominenz seinen 125. Geburtstag. Mit dabei viele ehemalige Spieler und Trainer. Wie es der Zufall will, feierte FCK-Trainerlegende Karl-Heinz Feldkamp eben an jenem 2. Juni seinen 91. Geburtstag. Der Meistercoach von 1991 durfte viele Glückwünsche entgegennehmen.

Der FCK als erste Trainerstation in der Bundesliga

Karl-Heinz Feldkamp war insgesamt zwei Mal Trainer beim 1. FC Kaiserslautern. Erstmals von 1978 bis 1982, damals war der FCK seine erste Trainerstation in der Bundesliga. Es war eine extrem erfolgreiche Zeit, denn unter Feldkamp wurde Kaiserslautern zweimal Dritter und erreichte 1981 das DFB-Pokal-Finale, das aber mit 1:3 gegen Eintracht Frankfurt verloren ging. Ein Jahr später schied der FCK erst im Halbfinale des UEFA-Pokals gegen den IFK Göteborg aus. Auf dem Weg in dieses Halbfinale schalteten die Roten Teufel sensationell Real Madrid mit einem 5:0-Sieg auf dem Betzenberg aus. Bis heute eines der legendärsten Spiele der Lauterer Vereinsgeschichte. In den Jahren 1981 und 1982 wurde Kaiserslautern dann mit Feldkamp auf der Trainerbank jeweils Vierter in der Bundesliga.

Feldkamp erinnert sich gerne an diese Jahre auf dem Betzenberg: "Das war ein Highlight. 1978 hier, das war meine erste Bundesligastation. Spieler zu entwickeln, wie Hans-Peter Briegel, die dann Weltklasse wurden. Hier ist das Tor geöffnet worden, dass ich später relativ erfolgreich war", denkt Feldkamp gegenüber SWR Sport gerne an diese Zeit zurück.

Die Erfolge von Karl-Heinz Feldkamp Mit 408 Bundesligaspielen als Trainer ist er einer der erfahrensten Coaches in Deutschland. Er wurde mit dem 1. FC Kaiserslautern 1991 Deutscher Meister und gewann als einziger Trainer mit drei verschiedenen Vereinen den DFB-Pokal (Bayer 05 Uerdingen, Eintracht Frankfurt und 1. FC Kaiserslautern). Zudem war er mit Al Ahly Kairo und Galatasaray Istanbul erfolgreich Meister in Ägypten und der Türkei. Mitte der 1990er Jahre arbeitete Feldkamp für das ZDF, für das er als Co-Kommentator Länderspiele der deutschen Nationalmannschaft sowie WM- und EM-Spiele kommentierte.

1990: Rückkehr nach Kaiserslautern

Zu Beginn des Jahres 1990 kehrte er für zwei Jahre nach Kaiserslautern zurück. Er übernahm den FCK im Abstiegskampf, konnte mit dem Team um Stefan Kuntz den Abstieg aber vermeiden und holte in derselben Saison den DFB-Pokal in die Pfalz. Lautern gewann das Finale in Berlin mit 3:2 gegen Werder Bremen. In der Folgesaison 1990/1991 erreichte Karl-Heinz Feldkamp dann in Kaiserslautern mit dem Meistertitel, dem damals dritten der Vereinsgeschichte, seinen größten Erfolg.

Heute lebt Feldkamp mit seiner Frau wechselweise im spanischen Marbella und in Braunschweig. Aber auch heute noch sieht er seine insgesamt sechs Jahre in der Pfalz als mit die schönste Zeit seiner Trainerlaufbahn an. "Man wird oft gefragt, wo hast du dich am wohlsten gefühlt", erzählt Feldkamp im Interview mit SWR Sport: "Die Pfalz mag ich, meine Frau auch und wir kommen immer wieder gerne hier her".

Beste Kontakte bis heute

Den 1. FC Kaiserslautern verfolgt Feldkamp immer noch intensiv. "Hans-Peter Briegel hat auch eine Wohnung in Marbella und wenn wir uns sehen, tauschen wir uns viel über den FCK aus", verrät Feldkamp. "Was ich wissen will, erfahre ich", strahlt er, der trotz seiner jetzt 91 Jahre bei bester Gesundheit nach langer Abwesenheit in der Öffentlichkeit zu den Höhepunkten der Geburtstagsfeier des 1. FC Kaiserslautern zählte.