FCK-Trainer Marco Antwerpen: "Wir haben die Erwartung geweckt"

Der Aufstieg - nichts anderes ist das Ziel von Marco Antwerpen und dem 1. FC Kaiserslautern. Bei SWR Sport erklärt der FCK-Trainer, was er im neuen Jahr verbessern will und warum er dabei nicht auf Sascha Mölders setzen wollte.

Die Erwartungen sind groß beim 1. FC Kaiserslautern. Das spürt auch FCK-Trainer Marco Antwerpen: "Der Druck ist schon da. Der Verein lebt von seiner Tradition und seiner Emotionalität. Und wir wissen, dass der Verein nach Erfolgen lechzt", sagte der 50-Jährige am Sonntagabend bei SWR Sport.

Dabei könnte Antwerpen angesichts des sechsten Tabellenplatzes und nur drei Punkten Rückstand auf Platz zwei gelassen ins neue Jahr starten. Denn er und sein Trainer-Team haben in der Hinrunde großes vollbracht - obwohl zunächst alles gegen ihn lief: Trotz des gut besetzten Kaders sind seine Roten Teufel in die laufende geradezu hineingestolpert. Nach nur einem Sieg in den ersten sieben Spielen steckte der FCK mitten im Abstiegskampf.

Derby als Wendepunkte für den FCK

Dann kam das Derby gegen Waldhof Mannheim: Vier rote Karten - trotzdem gelang es dem FCK, zuneunt noch einen Punkt holen. Das Spiel hat den Roten Teufeln gezeigt, zu was sie fähig sind, wenn sie als Mannschaft zusammenarbeiten. "In 60 Minuten bei doppelter Unterzahl - da verlierst Du normalerweise Spiele", sagte Antwerpen. "Aber so wie wir da aufgetreten sind - mit Mann und Maus verteidigt - das war schon beeindruckend. Und da haben die Spieler etwas mitgenommen, und des beherzigen sie jetzt einfach weiter."

"Für die Spieler war das der Wendepunkt" und für den FCK der Start-Schuss für eine enorme Aufholjagd. Die Erfolgsfaktoren: Leidenschaft und Teamgeist. "Wir haben einen sehr guten Zusammenhalt entwickelt", meint Antwerpen. "Aber das haben die Spieler untereinander entwickelt. Das ist sehr stimmig. Auch die Spieler, die wir dazugeholt haben, haben sich gut eingegliedert."

FCK braucht bessere Konter und effizienteres Pressing

Damit es im neuen Jahr noch besser klappt, sollen Umschaltspiel und Gegenpressing noch besser werden - die Trainingsschwerpunkte in der kurzen Winterpause. "Wir haben noch nicht alle Spieler bei 100 Prozent. Und das wollen wir in der Rückserie besser machen."

Auch das Tore-Schießen wollen die Roten Teufel noch besser machen. Mit gerade einmal 28 Treffern ist der FCK das schwächste Team in der Spitzengruppe der 3. Liga. Ein neuer Stürmer soll noch her. "Wir sind immer angehalten, den Kader zu optimieren. Da sind wir jetzt auf der Suche." Die nach außen kommunizierten Ansprüche sind jedoch eher unspezifisch: "Er soll viele Tore erzielen und in das bestehende Spielsystem passen." Der kurz vor Weihnachten bei 1860 München geschasste Sascha Mölders habe laut Antwerpen nicht ins Raster gepasst. Anderslautende Spekulationen hat er am Sonntagabend zurückgewiesen.

Antwerpen will ruhiger werden

Womöglich wären zu viele Hitzköpfe nicht gut für Kaiserslautern. Schließlich ist auch Antwerpen nicht gerade für seine diplomatische Art am Spielfeldrand bekannt und wurde für seine Schiri-Schelten sogar für ein Spiel auf die Tribüne verbannt: "Das ist schon ein Thema, an dem ich arbeiten muss. Ich habe mich nicht wirklich wohlgefühlt, in München auf der Tribüne zu sitzen. Da muss ich definitiv ruhiger werden."

Dabei sind es genau diese Emotionen, die ihn bei den FCK-Fans so beliebt machen. "Bei uns brennt das Feuer in der Hütte und genau das strahlt er an der Seitenlinie aus. Der Mann gehört hierhin", meint zum Beispiel FCK-Fan Sabrina Kunkel (mehr Stimmen im Video]. Antwerpen freut sich, dass die FCK-Anhänger ihn ins Herz geschlossen haben: "Wir jagen ja immer nur den drei Punkten nach und gucken auf den Tabellenstand. Aber wenn man sowas dann hört, ist das eine schöne Bestätigung."

FCK arbeitet am Aufstieg

Der FCK startet mit einem Heimspiel gegen den SV Meppen ins neue Jahr (Samstag, ab 14 Uhr, live im SWR Fernsehen und im Livestream). Ein richtungsweisendes Spiel gegen den Tabellendritten. Mit einem Sieg und etwas Glück steht der FCK anschließend auf einem Aufstiegsplatz: "Wir wollen alles dafür tun, dass wir das Spiel in Meppen gewinnen."

Den Aufstiegsplatz wünschen sich die FCK-Fans vor allem am Ende der Saison. Daran ist Antwerpen nicht unschuldig: "Wenn man erfolgreich ist, weckt man Erwartungen. Und wir haben die Erwartung geweckt, dass es vielleicht möglich ist, diesen ganz großen Sprung zu schaffen." Dennoch versucht er alles, den Druck von seinen Roten Teufeln zu nehmen: "Wir konzentrieren und jetzt voll und ganz auf das Spiel in Meppen. Und was dann irgendwann im Mai passiert, das wissen wir jetzt noch nicht."