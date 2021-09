FCK-Trainer Marco Antwerpen: "Das Wichtigste ist die Qualität"

per Mail teilen

Nach dem geschafften Klassenerhalt, plant der 1.FC Kaiserslautern in der kommenden Saison einen weiteren Anlauf in Richtung zweite Liga. Mit Trainer Marco Antwerpen, der im SWR Sport Podcast "Nur der FCK" verrät, dass er sich auch einen längeren Aufenthalt in der Pfalz vorstellen kann.