FCK-Trainer Schuster warnt vor der "Schulter-Klopf-Maschine"

Mit dem Sieg bei Hansa Rostock ist der 1. FC Kaiserslautern in die Erfolgsspur zurückgekehrt. Trainer Dirk Schuster analysiert die Partie im Interview mit SWR Sport – und warnt davor, nachzulassen.

Der 1. FC Kaiserslautern hat in Rostock einen 2:0-Sieg eingefahren und dabei versucht die deutliche Niederlage gegen Regensburg vergessen zu machen. Gemeinsam haben Mannschaft und Trainerteam die Fehler aufgearbeitet - Coach Dirk Schuster spricht im Interview mit SWR Sport über die "Schulter-Klopf-Maschine", Terrence Boyd und das, was in der neuen Woche ansteht.

SWR Sport: Wie bewerten Sie den 2:0-Sieg gegen Hansa Rostock?

Dirk Schuster: Wir haben die richtige Reaktion gezeigt auf den letzten Heimauftritt, der nicht so ausgefallen ist, wie wir uns das vorgestellt haben. Es war ein hartes Stück Arbeit und eine kurze Nacht, weil wir schon früh die Videoanalyse gemacht haben. Wir haben gezeigt, was sehr gut war, aber auch, wo wir noch Verbesserungspotenzial haben.

Was haben Sie denn der Mannschaft mitgegeben? Wie sehr mussten Sie sie einnorden nach dem Spiel gegen Regensburg?

Schuster: Einnorden ist vielleicht der falsche Ausdruck - wir haben uns gegenseitig in dieser Situation klar die Fehler aufgezeigt. Das war ein Dialog mit der Mannschaft und wir haben versucht, die Ursachenforschung so voranzutreiben, dass wir die richtigen Lehren daraus ziehen können. Das hat die Mannschaft sehr gut gemacht. Sie hat die richtige Reaktion gezeigt, war körperlich präsent, hat mehr Liebe zum Verteidigen entwickelt und auch mal risikolosen Spielaufbau. Das hat der Mannschaft Sicherheit gegeben. Es war die Prämisse, dass wir dem Gegner nicht so viele Chancen gestatten, wie im letzten Heimspiel. Die Rostocker haben einmal aufs Tor schießen dürfen, und Andreas Luthe musste eingreifen. Das war ein ganz anderer Auftritt.

Das Spiel lief, wie Sie es vorausgesagt haben: Rostock mit starkem Beginn, Ihre Mannschaft hat seriös verteidigt und dann das Heft des Handelns übernommen. Zeigt das auch, wie viel Qualität im Team steckt, dass man so ein Spiel dann noch biegen kann?

Schuster: Das ist das, was wir mit der Mannschaft vorbereitet haben. Denn die Rostocker haben gezeigt, dass sie von der ersten Minute an draufgehen. Wir haben damit gerechnet und waren darauf vorbereitet. Natürlich hatten wir nach Ball-Eroberungen den einen oder anderen Fehlpass zu viel. Aber mit zunehmender Spielzeit hatten wir das Spiel immer mehr im Griff. In der zweiten Halbzeit konnten wir dann in Führung gehen - wenn auch glücklich und unter Mithilfe des gegnerischen Torwarts. Aber Terrence Boyd hat sich das Glück in den letzten Wochen erarbeitet und weiter an sich geglaubt. Und deshalb war der Sieg auch nicht unverdient.

Zuletzt hatte man oft das Gefühl, Terrence Boyd denkt zu viel in diesen Eins-gegen-Eins-Situationen. Wie wichtig war es, dass er mal die gegen Rostock so abgeschlossen hat?

Schuster: Er hat natürlich auch den einen oder anderen Tipp mit auf den Weg bekommen. Er hatte zuletzt viele solcher Situationen, die er nicht genutzt hat. Das Glück hat er sich erarbeitet und auch im Training die Bälle verwandelt. Er hat sich für den Aufwand unter der Woche belohnt.

Sie haben nach dem Spiel direkt wieder an Demut erinnert. Wie wichtig ist es, dass die Erwartungen hier nicht allzu hoch fliegen?

Schuster: Es liegt ja an uns, wie wir mit der Situation umgehen. Die Woche nach dem Hamburger Spiel hat uns da viel aufgezeigt. Viele haben die Schulter-Klopf-Maschine rausgeholt. Natürlich war der Punktgewinn verdient, aber eben auch mit enorm viel Aufwand verbunden. In Rostock haben wir unser Ziel erreicht und wieder einen Sieg eingefahren. Wir dürfen jetzt aber nicht wieder in diesen Modus der Sorglosigkeit verfallen. Wir sollten weiter hart und akribisch arbeiten. Wir werden die Woche nutzen, um genau hinzuschauen. Und wenn wir merken, dass sich jemand zurücklehnt, werden wir reagieren. Wir haben eine gute Bank.