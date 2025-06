FCK-Boss Thomas Hengen: Drama und Unzerstörbarkeit sind Programm auf dem Betze

Während sich die Mannschaft des 1. FC Kaiserslautern erst wieder am 22. Juni zum obligatorischen Laktattest auf dem Betzenberg trifft, gibt es für die Verantwortlichen keine Pause - auch nicht für Geschäftsführer Thomas Hengen.

In 125 Jahren hat der 1. FC Kaiserslautern einiges erlebt. Vier deutsche Meisterschaften, zwei Pokalsiege, den WM Titel 1954 mit der halben FCK-Mannschaft - aber auch bittere, tränenreiche Abstiege und eine Insolvenz.

Geschäftsführer Thomas Hengen brachte die "Faszination FCK" bei der Jubiläumsgala am SWR-Mikrofon treffend auf den Punkt: "Das ist die Geschichte des Vereins, Drama ist auf dem Betze Programm, aber auch die Unzerstörbarkeit." Hengen lobte in diesem Zusammenhang auch noch einmal die bedingungslose Unterstützung der Anhänger: "Ohne die Fans wären wir nicht da, wo wir heute wären."

Mitgliederzahl verdoppelt

Und die Liebe zu den Roten Teufeln scheint ungebrochen. So stieg die MItgliederzahl in den letzten drei Jahren von knapp 17.000 auf über 35.000. Angestrebt wird, so der Vorstand des FCK e.V., Gero Scira, die Zahl 40.000.

Was aber macht die "Faszination FCK" aus, warum pilgern mittlerweile wieder über 46.000 Zuschauer im Schnitt zu den Heimspielen ins Fritz Walter Stadion? "Das ist das Gefühl in der gesamten Region", sagt Boss Hengen, der den Betzenberg schon als Spieler live erlebt hat und seit März 2021 in der Verantwortung steht. "Heimspiele sind Feiertage, da kommen viele Generationen zusammen. Wir haben jetzt auch die Jüngeren gepackt, die wir in den Drittligajahren nicht so erreicht haben."

Traum von der Bundesliga auf dem Betzenberg

Und, das fügt der Geschäftsführer noch an: "Irgendwann wollen wir auch der jüngeren Generation wieder schenken, dass wir in der ersten Liga sind, dass sie dieses Gefühl kennenlernen, auf dem Betzenberg Bundesliga zu spielen."

MIt dem FCK Pokalsieger 1996

1992 gewann Hengen mit der A-Jugend des FCK die deutsche Meisterschaft, 1996 feierte er den Pokalsieg. Die Roten Teufel stiegen im gleichen Jahr ab, aber Hengen blieb der Bundesliga vorerst erhalten, wechselte zum Karlsruher SC. 2001 dann die Rückkehr als aktiver Profi für drei weitere Jahre auf den Betzenberg. "Wenn man als Spieler den Pokal gewonnen hat, dann will man das auch als Funktionär. Wenn man aufgestiegen ist in die 2. Liga, dann will man noch einmal aufsteigen", formuliert Hengen seine Wünsche und Ziele.

An allen Schrauben drehen, um besser aufgestellt zu sein

Was aber fehlt noch, damit der große Traum kurz-, oder zumindest mittelfristig, in Erfüllung gehen kann. Hier holt Thomas Hengen etwas weiter aus und erinnert an die Nachwehen der vier Jahre in der Drittklassigkeit und den damit verbundenen Absturz im Ranking der Fernsehgelder. "Jetzt haben wir noch ein Jahr vor uns und versuchen auf jeden Fall, in den Top 5 dabei zu sein, um in der Fernsehgeldtabelle wieder nach oben zu klettern", sagt der Geschäftsführer und weist in diesem Zusammenhang auch noch einmal auf die trotz der Zuschauerzahlen hohen Kosten für das Fritz-Walter-Stadion hin. Dennoch soll nicht nur in den Profikader investiert werden. Stichwort Jugendarbeit und Ausbau des Nachwuchsleistungszentrums am Sportpark Fröhnerhof.

Neuer Anlauf in der kommenden Saison: FCK-Trainer Torsten Lieberknecht und Sportdirektor Marcel Klos. IMAGO Imago/ Jan Huebner

Aufstieg zweimal verpasst

Wobei der angestrebte Aufstieg der U21 in die Regionalliga, nach einem Unentschieden gegen Balingen und einer deutlichen 0:6-Niederlage in Friedberg genauso verpasst wurde wie der bis zuletzt mögliche Sprung der Profis in die Bundesliga. Was weitere Feierlichkeiten im Jubiläumsjahr aber nicht verhindert. Nach der sehr emotionalen Gala mit jeder Menge hochkarätiger Prominenz - unter anderem gaben sich die früheren Meistertrainer Karl-Heinz Feldkamp und Otto Rehhagel die Ehre, steht am kommenden Samstag das große Vereinsfest im Sportpark der Roten Teufel am Fröhnerhof auf dem Programm. Unter dem Motto "Der FCK ist mehr als nur Fußball" präsentieren sich die Abteilungen Basketball, Handball, Hockey, Trend- & Funsport, Running und Triathlon sowie, als Kooperation, der Golfclub Barbarossa.

FCK-Frauen und die Traditionsmannschaft im Einsatz

Fußball wird aber auch gespielt - so trifft die neuformierte Frauenmannschaft der Pfälzer auf die U19-Nationalmannschaft Luxemburgs und die FCK-Traditionsmannschaft unter anderem auf die von Hans-Peter Briegel trainierte LOTTO-Elf.

"Legenden hautnah erleben", schreibt der FCK dazu auf seiner Homepage - und wer weiß, vielleicht geht ja der Traum der vielen Fans irgendwann tatsächlich in Erfüllung. Und die Nachfolger dieser Legenden schaffen, warum eigentlich nicht unter dem neuen Trainer Torsten Lieberknecht, die Rückkehr in die Bundesliga.