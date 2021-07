Im letzten Test vor dem Start der 3. Liga rückte das Sportliche für den FCK und seine Fans in den Hintergrund. Wichtiger war die Solidarität mit den Hochwasser-Opfern.

Das Testspiel des 1. FC Kaiserslautern gegen die zweite Mannschaft des VfB Stuttgart stand im Zeichen der Solidarität. Der FCK trat mit Trauerflor an und hatte bereits vor dem Spiel am Samstag in Weingarten bekanntgegeben, mehrere Trikots zugunsten der Hochwasser-Opfer verkaufen zu wollen. Der VfB Stuttgart hatte sich kurzentschlossen an der Aktion beteiligt und ebenfalls einige Trikots zur Verfügung gestellt.

Tolle Geste unserer Gäste vom @VfB: Zusätzlich zu den #FCK-Trikots haben die Stuttgarter auch einen Schwung Trikots zum Verkauf mitgebracht, deren Erlös ebenfalls komplett an die Opfer der Hochwasserkatastrophe gespendet wird. Danke für dieses starke Zeichen! ❤🤍 #Betze https://t.co/rnEJkm5TkD

Huth und Götze lassen FCK jubeln

Doch nach der gemeinsamen Schweigeminute wollten die Roten Teufel zeigen, dass sie bereit sind für den Saisonstart am kommenden Samstag gegen Absteiger Eintracht Braunschweig. Der FCK kam gut in die Partie und erzielte in der 13. Minute das 1:0 durch Mittelstürmer Elias Huth. Nach 20 Minuten köpfte Abwehrmann Felix Götze eine Freistoß-Flanke von Mike Wunderlich zum 2:0-Halbzeitstand ein. Weil Wunderlich in der zweiten Halbzeit mit seinem Handelfmeter an VfB-II-Keeper Patrick Schott scheiterte (62.), war das auch gleichzeitig der Endstand.

In der Pause vermeldete der FCK via Twitter, dass die zusätzlich in der Halbzeitpause versteigerten Trikots 1.075 Euro in die Spendenkasse spülten. Insgesamt kamen durch die verkauften Trikots und die gespendeten Ticket-Einnahmen, etwa 10.000 Euro für die Hochwasser-Opfer zusammen, wie ein FCK-Sprecher SWR Sport mitteilte.