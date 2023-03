Früher hat Florian Dick sein Herz als Spieler auf dem Platz gelassen. Heute kümmert er sich als Teammanager um die Roten Teufel. Für ihn ein absoluter Traumjob - erzählt er im SWR-Sport-Podcast "Nur der FCK".

Florian Dick ist bis heute der einzige Spieler, der für den 1. FC Kaiserslautern in allen drei Profiligen zum Einsatz kam. 2019 hing er seine Fußballschuhe an den Nagel. Damals spielte der Körper einfach nicht mehr mit. Doch er blieb dem FCK treu. Nach einem Praktikum auf der Geschäftsstelle und einem Studium zu Sportfachwirt ist der 38-Jährige inzwischen Teammanager bei den Lauterern.

"Der FCK ist meine Heimat geworden"

Der Wechsel vom Platz in die Geschäftsstelle ist ihm, das gibt Flo Dick ganz offen zu, schwer gefallen - bis heute: "Wenn die Spiele sind, würde ich gerne noch aufs Feld und mitspielen. Es kribbelt noch." Mit seinem neuen Job hat der gebürtige Bruchsaler aber einen Weg gefunden, weiterhin nah an der Mannschaft dran zu sein. Bei seinem Herzensverein: "Es ist meine Heimat geworden. Nicht nur Kaiserslautern, sondern auch der FCK", erzählt Florian Dick im SWR-Sport-Podcast "Nur der FCK".

FCK-Teammanager Dick will bestmögliche Bedingungen für sein Team

Trainingslager organisieren, Hotels buchen, Busfahrten koordinieren. Das alles gehört jetzt zu seinen Aufgaben. Wer glaubt, dass der FCK nach dem Wiederaufstieg in die 2. Liga das Geld für seine Mannschaft besonders leichtfertig ausgibt, täuscht sich. "Wir müssen schon gucken. Es ist nicht so, dass wir sagen, wir sind aufgestiegen und jetzt hauen wir alles raus. Da achtet auch Thomas Hengen drauf", stellt Dick klar. "Wir machen das Bestmögliche für die Mannschaft, aber es muss in den Rahmen passen."

Wer mit Florian Dick spricht, merkt schnell, dass er ein bodenständiger und ehrlicher Typ ist. Deshalb gibt er auch offen zu: "Als Spieler war es ein bisschen schöner, da musste man sich um nicht so viel kümmern. Das vermisse ich ein bisschen. Nicht nachdenken, einfach nur auf dem Platz funktionieren."

Florian Dick steht immer noch mit den Roten Teufeln auf dem Platz

Doch ganz muss Flo Dick gar nicht auf das Gefühl auf dem Platz verzichten. Immer wieder bindet ihn Cheftrainer Dirk Schuster in die Einheiten mit ein und er darf doch nochmal die Fußballschuhe schnüren: "Ich bin immer froh darüber, wenn ich gefragt werde. Ganz so gut wie früher funktioniert es nicht mehr, aber es macht trotzdem Spaß, mit den Jungs auf dem Platz zu stehen."

Grätsche gegen den späteren Weltmeister Toni Kroos - Florian Dick im FCK Trikot 2012 gegen den FC Bayern München IMAGO Imago/Sven Simon

Großer Zusammenhalt beim FCK

Da er so nah an der Mannschaft dran ist, spürt er auch den Zusammenhalt in der Truppe. Auch in schweren Zeiten stehe die Mannschaft zusammen. Wie zuletzt nach dem Tod des Vaters von Lex-Tyger Lobinger. Der Zusammenhalt zeige sich auch bei Kleinigkeiten, in der Kabine würde auch mal Blödsinn gemacht. "Solche Dinge gehören für mich genauso dazu wie auch mal ein Mannschaftsabend, wo die Jungs zum richtigen Zeitpunkt unterwegs sind und dann auch mal was getrunken werden darf."

FCK Teammanager Florian Dick in seiner letzten Saison als Aktiver beim Drittligaspiel Spiel in Großaspach IMAGO Imago/ Sportfoto Rudel

Guter Teamspirit bei den Roten Teufeln

Dass die Mannschaft harmoniert, ist offensichtlich und zeigt sich nicht zuletzt in den starken Leistungen auf dem Platz. Aber auch die, die nicht immer zum Zug kommen, tragen ihren Teil dazu bei: "Jeder gönnt es auch dem anderen. Das sieht man ja auch beim Torjubel, da ist meistens die ganze Bank dabei."

In seinem Job als Teammanager bleibt Florian Dick nicht mehr so viel Zeit für andere Dinge. Zumal seine Familie für ihn absolute Priorität hat. Wenn er es dann doch mal schafft, findet er seinen Ausgleich auf dem Golfplatz. Zusammen mit einigen Spielern. Mit einem entscheidenden Unterschied zwischen beiden Sportarten: "Auf dem Golfplatz kannst du schlecht einen umgrätschen, da musst du dich mehr unter Kontrolle haben. Das ist ein guter Ausgleich." Verbal gehe es da auf dem Grün aber durchaus auch mal zur Sache.

Florian Dick ist beim FCK angekommen

Persönlich sieht sich Florian Dick in Kaiserslautern angekommen und hat keine Ambitionen, den Verein in absehbarer Zeit wieder zu verlassen: "Ich fühle mich hier wohl und meine Familie fühlt sich hier wohl. Von daher sehe ich aktuell keinen Grund, hier wegzugehen."