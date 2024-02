FCK hofft auf Ragnar Ache und "Big Boss" Funkel

Viel gemeinsame Zeit beim 1. FC Kaiserslautern hatten Friedhelm Funkel und Ragnar Ache noch nicht. Doch im Abstiegskampf müssen der neue Cheftrainer und sein Torjäger schnell zusammenfinden.

Wenn Friedhelm Funkel die heiligen Hallen des 1. FC Kaiserslautern betritt, ist erst einmal Ruhe: "Wenn er in die Kabine reinkommt, merkt man: Hier kommt der Big Boss", sagte Ragnar Ache im Interview mit SWR Sport. "Natürlich weiß man, dass er in Lautern eine Legende ist. Er hat viel mitgemacht." Funkel hat von 1980 bis 1983 für den FCK gespielt, dabei 24 Tore in 66 Bundesliga-Spielen gemacht und zwei seiner sechs Europapokal-Tore am 17.03.1982 beim legendären 5:0-Sieg gegen Real Madrid erzielt. Zu seinem ersten Training kamen so viele Fans, wie lange nicht mehr, und "das sagt alles", meinte Ache.

Funkels FCK-Premiere wird zum Gradmesser

Das sind die Leistungen der Vergangenheit, die Gegenwart stellt Funkel vor ganz andere Herausforderungen: Der FCK steht auf Platz 16 der 2. Bundesliga und hat zwei Punkte Rückstand auf Eintracht Braunschweig und den FC Schalke 04. Seine Premiere als Trainer der Roten Teufel beim 1. FC Nürnberg (Sonntag, ab 13:30 Uhr live im Audiostream auf Sportschau.de) ist also direkt ein Gradmesser. Wenig Zeit für die Spieler, sich mit dem neuen Chefcoach vertraut zu machen: "Wir haben noch keine langen Gespräche geführt. Aber man merkt schon, dass er versucht, jeden erstmal kennenzulernen."

Funkel setzt auf Aches Physis

Beim Club erwartet der Nachfolger des entlassenen Dimitrios Grammozis, dass "wir aus einer guten Grundordnung heraus Fußball spielen. Dass wir leidenschaftlich kämpfen, keinen Zweikampf verloren geben und auch gute Dinge nach vorne machen." Und dabei zählt der 70-Jährige auf Aches Mittelstürmer-Qualitäten: "Dann ist es bei mir auch erlaubt, den Ball einfach mal nach vorne zu knallen. Wir haben vorne mit Ragnar Ache einen Spieler, der diese Dinger auch festmachen kann, der sich körperlich einsetzen kann."

FCK will "alles reinhauen"

Der Stürmer ist mit neun Treffern der gefährlichste Angreifer und damit so etwas wie die Lebensversicherung des FCK. Auf ihn wird es in Nürnberg also besonders ankommen. Ache selbst bringt es auf die einfachste aller Formeln: "Alles geben, alles reinhauen, Punkte holen. Um uns allen, der Liga und den Fans zu zeigen, dass wir eigentlich nicht dort unten reingehören."