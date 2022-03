Das Tattoo von FCK-Spieler Terrence Boyd - das dritte Auge jubelt mit

Drei Tore schoss Terrence Boyd bislang für den FCK, dreimal jubelte der 31-jährige US-Amerikaner mit dem rechten Unterarm vor den Augen. Was es damit auf sich hat und welche Chancen er den Pfälzern im Aufstiegsrennen einräumt, hat der Stürmer bei SWR Sport RP erzählt.

"Das hab ich mal zufällig tätowiert", erzählt Terrence Boyd und schielt auf seinen Unterarm. "Ein Krokodilsauge. Das halte ich immer so ran, ist mein Zyklopenjubel." Dass der Begriff "Zyklop" aus der griechischen Mythologie stammt und so viel wie "einäugiger Riese" bedeutet, habe nichts mit seinem außergewöhnlichen Torjubel zu tun, versichert Boyd bei seinem Besuch bei SWR Sport RP. Das sei ihm einfach so gekommen, und selbst innerhalb seines Teams wissen viele nicht, was hinter dieser Pose steckt. Darauf angesprochen, schmunzelt FCK-Coach Marco Antwerpen nur und sagt: "Es ist erstmal wichtig, dass er Tore macht. Dann kann er danach jubeln, wie er möchte. Ich hab keine Ahnung."

Terrence Boyd ärgert sich über vergebene Chance gegen Freiburg II

Im Spiel gegen den SC Freiburg II konnte Boyd seinen Zyklopenjubel jedoch nicht auspacken. Beim mageren 0:0 am Samstag agierten weder Boyd noch seine Teamkollegen besonders glücklich. Vor allem in der ersten Halbzeit zeigten sich die Lauterer überraschend schwach. Terrence Boyd, der sich in den vergangenen Partien treffsicher präsentierte, vergab seine einzige große Chance im Spiel. Darüber ärgert er sich auch noch einen Tag später. "Mein Job ist es, Tore zu erzwingen. Das war eine klasse Vorlage. Und das war dann schon kläglich von mir, das tut dann schon weh."

Boyd: "In der 3. Liga ist immer alles möglich"

Dass Boyd in der 77. Minute ausgewechselt wurde, könne er nachvollziehen. "Wir haben auch andere gute Stürmer." Glücklich war er darüber natürlich trotzdem nicht. Denn der "Sturmtank" ist nach Kaiserslautern gekommen, um Tore zu schießen und dem 1. FC Kaiserslautern zum Aufstieg zu verhelfen. Bislang läuft die Mission eigentlich ganz vielversprechend. Boyd ist zuversichtlich, dass das Unentschieden gegen Freiburg nur ein Stolperer auf dem Weg in die 2. Bundesliga war. Eine klare Prognose will der gebürtige Bremer beim Blick auf das Restprogramm aber nicht abgeben. "In der 3. Liga ist immer alles möglich." Wenn sein Team aber so abgezockt spiele, wie es sonst der Fall war, könne man sich in eine Position bringen, in der man nicht mehr von anderen Mannschaften abhängig sei.

Boyd über "kaputte Fans und eine geile Mannschaft"

Ein großer Faktor, in diese komfortable Situation zu kommen, sind laut Boyd die Lauterer-Fans. "Wenn du am Betze spielst - das ist einfach krank. Das hat in der 3. Liga nichts zu suchen", schwärmt der Wintertransfer vom Halleschen FC, der am liebsten schon vor zwei Jahren nach Kaiserslautern gekommen wäre. "Dass es mit dem Wechsel jetzt geklappt hat, da war ich richtig stolz", sagt Boyd und ergänzt: "So ein geschichtsträchtiger Klub mit solch vielen kaputten Fans, einer geilen Mannschaft - jetzt wollen wir das Ding einfach beben lassen."

Seinen Anteil zum erhofften Zweitliga-Beben will Boyd am liebsten in Form von Toren beisteuern. Die würde er dann natürlich mit seinem Zyklopenauge bejubeln. Warum er das tut, dürfte seinem Trainer Marco Antwerpen und dem Rest der "geilen Mannschaft" dann sicherlich egal sein.