Wer kommt und wer geht? So laufen die Personalplanungen beim FCK

Nach dem Aufstieg in die 2. Liga laufen die Personalplanungen beim 1. FC Kaiserslautern auf Hochtouren. SWR Sport gibt einen Überblick.

Nach dem 2:0-Erfolg im zweiten Relegationsspiel bei Dynamo Dresden brachen beim 1. FC Kaiserslautern alle Dämme. Der so heiß ersehnte Zweitliga-Aufstieg wurde doch noch geschafft. Anschließend hieß es in der Pfalz Party pur. Für Teile der Mannschaft gilt das immer noch, sie feiern auf verschiedenen Urlaubsinseln.

Thomas Hengen, Geschäftsführer Sport des FCK, ist indes seit Tagen zurück im Arbeitsalltag. Der Ex-Profi bastelt daran, dass die Roten Teufel in der kommenden Spielzeit einen zweitligatauglichen Kader haben werden, um das große Ziel Klassenerhalt realisieren zu können. Dabei hat sich schon einiges getan.

Welche Neuverpflichtungen gibt es schon?

Der erste Neuzugang wurde zu Wochenbeginn verpflichtet. Innenverteidiger Lars Bünning kommt vom SV Meppen. Der 24-Jährige hatte sich bereits vor der Relegation für den FCK entschieden und ist ein Spieler, der bisher nur Fachleuten und Drittligakennern bekannt war. Bünning passt aber ins Lauterer Beuteschema: Jung, aber bereits mit einer gewissen Erfahrung ausgestattet und zudem mit Potenzial zur Weiterentwicklung.

Bünnings Vita klingt in jedem Fall vielversprechend. Der Abwehrspieler wurde im Nachwuchsleistungszentrum des Hamburger SV ausgebildet, wechselte mit 17 Jahren zum SV Werder Bremen und gab 2017 für die Hanseaten sein Profidebüt in der 3. Liga. Nach einer einjährigen Zwischenstation bei der zweiten Mannschaft von Borussia Dortmund zog der Innenverteidiger im Sommer 2020 zum SV Meppen weiter. Der Linksfuß bestritt insgesamt 84 Drittligaspiele.

Elias Huth wäre indes kein Neuzugang, doch der Angreifer könnte nach Kaiserslautern zurückkehren, nachdem er in der abgelaufenen Rückrunde an den Halleschen FC ausgeliehen war. Dort erzielte er acht Tore und zeigte starke Leistungen. Wie die "Mitteldeutsche Zeitung" berichtet, hat sich Huths eigentlich im Sommer auslaufender Vertrag bei den Roten Teufeln automatisch um ein Jahr bis 2023 verlängert. Dies sei Bestandteil des Leihdeals zwischen dem FCK und Halle gewesen. Ob der 25-jährige Angreifer aber noch einmal auf dem Betzenberg reüssieren wird, scheint fraglich. Gut möglich, dass sich die Wege im Sommer trotz temporärer Rückkehr trennen werden.

Ähnliches gilt für Marius Kleinsorge, der an Rot-Weiss Essen ausgeliehen war, nun zurückkehrt, aber wohl keine Zukunft bei den Pfälzern hat.

Welche Spieler könnten kommen?

Es dringt derzeit wenig über Verhandlungen mit potentiellen Neuzugängen nach außen - das war auf dem Betzenberg auch schon mal anders. Es gibt aber einige Spieler, die von verschiedenen Medien mit dem FCK in Verbindung gebracht werden. So etwa der gebürtige Saarbrücker Florian Ballas von Zweitliga-Absteiger Erzgebirge Aue. Der 1,96-Meter große Innenverteidiger brächte viel Erfahrung mit. Der 29-Jährige lief neben Aue auch für Dynamo Dresden, den FSV Frankfurt, Hannover 96, den 1. FC Nürnberg und den 1. FC Saarbrücken auf und bringt es auf 169 Zweitligaspiele.

Ein weiterer Kandidat, der gehandelt wird, ist Erik Thommy. Der Vertrag des Flügelflitzers beim VfB Stuttgart läuft aus. In der Endphase der abgelaufenen Saison zeigte er bei den Schwaben gute Leistungen und trug seinen Teil zum Klassenerhalt bei. Der gebürtige Ulmer spielte bereits in der Saison 2015/2016 für den FCK, kam damals allerdings nur auf sechs Einsätze (ein Treffer). Was gegen Kaiserslautern spricht: Thommy steht bei einigen Klubs auf dem Zettel, unter anderem soll sich Fortuna Düsseldorf stark um den 27-Jährigen bemühen: Zudem wäre die Frage, ob die Roten Teufel Thommy bezahlen können. Insbesondere, wenn finanzkräftigere Vereine mitbieten.

Wer bleibt dem 1. FC Kaiserslautern erhalten?

Hengen machte in den letzten Tagen Nägel mit Köpfen. Gleich drei Vertragsverlängerungen mit Leistungsträgern gelangen dem Geschäftsführer Sport. So bleibt Abwehrchef Kevin Kraus den Roten Teuteln erhalten. Der Innenverteidiger war in der Rückrunde mit starken Leistungen ein wichtiger Faktor für das Erreichen des Relegationsplatzes. Auch Außenbahnspieler Philipp Hercher, der im Relegations-Rückspiel in Dresden das 2:0 erzielte und in der abgelaufenen Saison sechs Tore schoss und zehn weitere Treffer auflegte, bleibt bei den Pfälzern.

Zudem gab der FCK den Verbleib von Offensivspieler Kenny Prince Redondo bekannt. Aktuell laufen Gespräche mit weiteren Akteuren. So soll sich der FCK unter anderem darum bemühen, Torwart Matheo Raab und Mittelfeldspieler Hikmet Ciftci, deren Verträge Ende Juni auslaufen, weiter an sich zu binden. Bei Fan-Liebling Raab stehen die Zeichen nach dem Aufstieg laut Medienberichten auf Verbleib. Es soll bereits weitgehende Einigung über Vertragsmodalitäten erzielt worden sein. Der Keeper war in der abgelaufenen Saison ein absoluter Leistungsträger und spielte insgesamt 16 mal zu Null. Raab hatte bereits vor Monaten erklärt, den nächsten Schritt in seiner Karriere gehen zu wollen - das kann er nun mit dem FCK in der 2. Liga.

Wer muss den FCK verlassen?

Bei Abwehrspieler Alexander Winkler, dessen Vertrag ausläuft, sollen die Zeichen laut "Sport1" nach der Verpflichtung von Bünning auf Trennung stehen. Neben Winkler gibt es noch eine Reihe von weiteren Spielern, deren Kontrakt Ende Juni ausläuft, etwa Nicolas Sessa oder Marvin Senger. Für die meisten dürfte es schwer werden, einen neuen Vertrag zu erhalten. Die Leihspieler Felix Götze (FC Augsburg) und Simon Stehle (Hannover 96) kehren indes zu ihren Stammvereinen zurück. Insbesondere im Fall von Götze scheint hier aber das letzte Wort noch nicht gesprochen.

Jede Menge Arbeit also für Hengen. "Jetzt kommen ganz andere Kaliber. Deswegen müssen wir unseren Kader so konkurrenzfähig aufstellen, dass wir in der 2. Liga mithalten können", hatte der Ex-Profi im SWR-Sport-Podcast "Nur der FCK" gesagt.

Klar ist: Viel Zeit hat er nicht - zumindest nicht bis zum Trainingsstart am 16. Juni. Man darf gespannt sein, wie der Kader des FCK bis dahin aussieht.