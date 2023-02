Der gebürtige Hamburger Aaron Opoku kehrt mit dem FCK in die Hansestadt zurück. Beim FC St. Pauli will der Offensivspieler die Serie mit den Roten Teufeln fortsetzen.

Es ist kein Spiel wie jedes andere für Aaron Opoku vom 1. FC Kaiserslautern. Am Sonntag (12. Februar ab 13.30 Uhr) tritt der Zweitligist beim FC St. Pauli an und will die Serie von fünf Siegen in Serie ausbauen. Opoku ist in Hamburg geboren, von 2011 bis zum vergangenen Sommer stand der Außenbahnspieler beim HSV unter Vertrag.

"Wenn du in Hamburg groß geworden bist und für den HSV gespielt hast, ist das immer etwas Besonderes, wenn du gegen St. Pauli spielst", sagte Opoku im Gespräch mit SWR Sport. Der 23-Jährige war Ende August vom HSV nach Kaiserslautern gewechselt. Zuvor war er - jeweils vom HSV ausgeliehen - für Hansa Rostock, Jahn Regensburg und den VfL Osnabrück aufgelaufen.

Opokus Premiere am Millerntor

Obwohl Opoku so lange beim HSV unter Vertrag stand, steht er am Sonntag vor einer Premiere beim Lokalrivalen seines Ex-Klubs. "Es ist für mich tatsächlich das erste Mal, dass ich am Millerntor vor Fans spiele. Ich habe immer nur die Stimmung auf den Zuschauerrängen mitbekommen. Jetzt erlebe ich sie mal selbst auf dem Platz hoffentlich", sagte Opoku weiter.

Für reichlich Stimmung werden auch wieder die Fans des 1. FC Kaiserslautern sorgen. "Unsere Fans sind überall, wo es heiß her geht, mit dabei. Das gibt uns auch nochmal einen extra Push. Das ist eine lange Route und es ist keine Selbstverständlichkeit, dass dann so viele mitkommen. Das ist einfach geil und gibt uns Rückenwind", sagte Opoku über die 3.000 FCK-Anhänger, die im Stadion sein werden und die vielen weitere, die die Reise nach Hamburg antreten werden.

Opoku hofft auf "positives Ergebnis" für den FCK

Die Zielsetzung des FCK für das Auswärtsspiel ist klar. "Ich hoffe natürlich, dass wir ein positives Ergebnis mitnehmen", sagte Opoku. Heißt im Klartext: Der sechste Sieg in Serie soll her für die Mannschaft von Trainer Dirk Schuster. Dann wäre der Aufsteiger nur noch zwei Zähler vom ausgegebenen 40-Punkte-Ziel entfernt und würde weiter im Aufstiegsrennen mitmischen.