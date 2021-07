Die Stimmung beim FCK war lange nicht mehr so gut wie aktuell. Sportgeschäftsführer Thomas Hengen hat seinen Teil dazu beigetragen, hebt aber vor allem das Team als Kollektiv hervor.

Selten war es in den vergangenen Jahren so ruhig rund um den Betzenberg wie in diesen Tagen. Während der Vorbereitung auf die neue Saison in der dritten Liga gab es quasi keine negativen Nachrichten vom oder über den 1. FC Kaiserslautern. Seinen Teil dazu beigetragen hat sicher auch Sportgeschäftsführer Thomas Hengen.

Seit März ist Hengen im Amt. Die ersten Monate waren durchaus turbulent und "sehr intensiv". "Du merkst einfach, dass das hier ein Traditionsverein ist. Ich habe selbst hier gespielt. Die Begeisterung und die Wucht haben sich nicht geändert", sagt Thomas Hengen in der neuen Folge des SWR Sport Podcast "Nur der FCK."

Versöhnliches Ende einer Horrorsaison für den FCK

Mit einem starken Finish schaffte es die Mannschaft am Ende der vergangenen Saison, den zwischenzeitlich drohenden Absturz in die Regionalliga zu verhindern. Auch wenn man die vergangene Saison getrost als Horrorsaison bezeichnen kann, wusste die Mannschaft unter Trainer Antwerpen durchaus auch in einigen Spielen am Saisonende spielerisch zu überzeugen. Schon da war ersichtlich, dass sich innerhalb der Mannschaft etwas getan haben muss und das Kollektiv offenbar deutlich enger zusammengerückt war.

Thomas Hengen zusammen mit den SWR Sport Redakteuren Stefan Kersthold und Sebastian Zobel. SWR

FCK-Team bleibt im Kern zusammen

Diesen Spirit möchten die Verantwortlichen natürlich gerne mit in die neue Spielzeit nehmen. Zumindest, was das Gerüst der Mannschaft angeht, ist ihnen das auch schon gelungen. Mit Abwehrspieler Marvin Senger, Kapitän Jean Zimmer, Mittelfeldstratege Felix Götze und Offensivmann Daniel Hanslik konnten die Leistungsträger gehalten werden.

"Wir haben den Vorteil gehabt, dass wir die Charaktere in der Rückrunde schon kennenlernen konnten. Für die Spieler ja genauso, die konnten sehen, wie wir arbeiten. Da haben beide Seiten von profitiert", berichtet Thomas Hengen.

Jean Zimmer ist als FCK-Kapitän besonders wichtig

Besonderes wichtig für das Mannschaftsgefüge ist Kapitän Jean Zimmer: "Er ist Führungsspieler, das zeigt er auch. Er spricht mit den jungen Spielern, zeigt ihnen auch, wie steinig der Weg sein wird. Das macht er sehr gut. Einen besseren Kapitän kannst du dir nicht wünschen."

Dazu wurde das Team gezielt verstärkt - unter anderem mit Routinier Mike Wunderlich und René Klingenburg, beide kamen von Viktoria Köln. Auch von den jungen Muhammed Kiprit (Sturm) und Julian Niehues (Mittelfeld) versprechen sie sich auf dem Betzenberg viel.

"Wenn der Trainer den Laden im Griff hat, haben wir alle Spaß!"

Für das erfolgreiche Kollektiv ist natürlich auch der Trainer entscheidend: "Der Trainer ist in jedem Verein das wichtigste Glied in der Kette. Wenn der den Laden im Griff hat, haben wir alle Spaß!" Und diesen Spaß scheinen sie mit Coach Marco Antwerpen gerade definitiv zu haben. Einzelne Charaktere, oder gar sich selbst, möchte Thomas Hengen aber gerade nicht hervorheben. Dass alle auf dem Betzenberg derzeit in Ruhe und offenbar auch gerne ihre Arbeit machen können, sei ein Verdienst des ganzen Teams.

Und auch wenn es gerade den Anschein macht, dass beim FCK wieder eine Mannschaft zusammenwächst, die erfolgreichen Fußball spielen könnte, will sich Thomas Hengen, ähnlich wie Antwerpen, nicht dazu hinreißen lassen, das Saisonziel besonders hoch zu stecken.

"Wir wissen alle, die Liga ist bockstark. Gefühlt ist die Hälfte der Vereine immer im Aufstiegskampf, die andere Hälfte im Abstiegskampf. Wir wollen zeigen, was wir im Stande sind zu leisten. Gerade Zuhause!" Man brauche in dieser Liga einen besonders langen Atem.