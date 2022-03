FCK-Spieler Alexander Winkler: Vom Abstellgleis mit Volldampf in die Stammelf

Alexander Winkler war beim FCK eigentlich schon abgeschrieben. Doch der Abwehrspieler kämpfte sich zurück - und wie! Als Stammspieler gehört er zur besten Abwehr der 3. Liga. Beim FCK würde er gerne noch länger bleiben.

Eigentlich hatten alle damit gerechnet, dass die Zeit von Alexander Winkler beim 1. FC Kaiserslautern schon nach einer Saison wieder endet. Der Abwehrspieler spielte in den Planungen von FCK-Trainer Marco Antwerpen keine Rolle mehr. Es wurde ihm sogar nahegelegt, sich einen neuen Verein zu suchen. Rückblickend sagt Winkler im SWR Sport Podcast "Nur der FCK" über diese Zeit: "Die Nachricht war natürlich alles andere als schön. Aber ich bin ein Kämpfer und für mich war es gar kein Thema, dass ich den Verein wechsle. Ich wollte mich hier durchbeißen und Stammspieler werden."

Alexander Winkler hat alles für sein FCK-Comeback gegeben

Das hat Alex Winkler nach einem vor allem für ihn durchwachsenen Saisonstart mittlerweile eindrucksvoll geschafft. 22 Mal stand er für die Roten Teufel in der 3. Liga in dieser Saison auf dem Platz, 19 Mal davon in der Startelf. Der Lohn für seine harte Arbeit: "Ich bin einfach ein sehr optimistischer Mensch, der immer alles raushaut, dann am Ende des Tages in den Spiegel schaut und sagt, ich habe alles gegeben. Ob es dann reicht oder nicht, müssen andere entscheiden. Ich kann mich nicht selber aufstellen."

"Ich glaube einfach, dass sich harte Arbeit früher oder später auszahlt."

Für die Aufstellung sind sein Cheftrainer Marco Antwerpen und dessen Co-Trainer Frank Döpper zuständig. Antwerpen hatte lange Zeit nicht auf ihn gebaut. Das Verhältnis zwischen dem Coach und ihm bezeichnet Winkler als sehr gut. Es gehöre dazu, dass Kritik geäußert wird, damit müsse man umgehen können. "Das kann ich, nur so kann ich mich als Spieler auch verbessern."

Dreierkette als Erfolgsrezept für den FCK

Alex Winkler hat im Laufe seiner Karriere immer wieder in verschiedenen Systemen gespielt, sowohl in einer Vierer- als auch Dreierkette. Er selbst spielt am liebsten zentral in der Dreierkette: "Aber ob jetzt in der Mitte oder links macht für mich keinen großen Unterschied, das sind beides geile Positionen."

Beim FCK hat sich mittlerweile die Dreierkette etabliert. Das belegt auch die Statistik: Die Roten Teufel haben mit Abstand die wenigsten Gegentreffer der Liga kassiert. 19 mal blieb der Kasten sogar ganz sauber. 16 mal davon stand Matheo Raab zwischen den Pfosten. Ein "super Torwart", findet Winkler.

Konzentriert zur Arbeit: Alexender Winkler vor dem Spiel gegen Halle. imago images Imago/ Fotostand

FCK-Bollwerk Winkler, Kraus und Tomiak

Zusammen mit seinen Mitspielern in der Abwehr, Kevin Kraus und Boris Tomiak, macht Alex Winkler auch gerne mal ein Späßchen: "Der Krausi, der Boris und ich sagen schon immer: Auf geht's, bella Italia." Eine Anspielung auf die felsenfeste Abwehr, die man sonst gerne den Italienern zurechnet. Auch wenn das im jüngsten WM-Playoff-Spiel nicht so war...

Stabile FCK-Abwehr ist Verdienst der ganzen Mannschaft

Doch Alexander Winkler gibt sich auch bescheiden und sieht nicht nur die Abwehr verantwortlich für die guten Defensiv-Leistungen: "Es arbeitet bei uns wirklich jeder sehr gut gegen den Ball."

Alexander WInkler, der Freistoßspezialist

In seiner Zeit in Unterhaching war Winkler regelmäßig für Freistöße und Ecken zuständig. Daraus resultierten einige Tore. Er selbst bezeichnet Standards als seine große Stärke. Beim FCK habe sich das Trainerteam für andere Standard-Schützen entschieden: "Die sehen mich als Zielspieler im Zentrum." Diese Rolle nimmt er voll und ganz an. Sollten die Roten Teufel irgendwann doch noch Bedarf bei den Standards haben, ist Alex Winkler nach eigener Aussage jederzeit bereit für den Job.

Alexander Winkler wollte unbedingt zum FCK

Für Winkler ist der FCK, vor allem in der 3. Liga, "DER Verein, mit den Fans, dem Stadion". Als die Anfrage der Lauterer damals kam, habe er seinem Berater nur gesagt: "Schau, dass das funktioniert. Ich will da hin, auf Teufel komm raus." Die Unterstützung der Fans empfindet der gebürtige Münchner als überragend. Davon getragen wollen er und seine Mannschaftskollegen alles für das große Ziel geben, das beim FCK bislang niemand in den Mund nimmt: den Aufstieg. "Wir haben es in der eigenen Hand. Mit den Fans im Rücken wollen wir gerade die Heimspiele gewinnen und auswärts mindestens einen Punkt mitnehmen. Wir tun alles dafür, dass das klappt, sich die ganze Region mit uns freuen kann und wir was Einzigartiges schaffen."

FCK muss am letzten Spieltag zuschauen

Am letzten Spieltag hätte der FCK eigentlich auf dem Betzenberg gegen Türkgücü München gespielt. Doch weil die Münchner insolvent sind und den Spielbetrieb eingestellt haben, sind die Roten Teufel und ihre Fans am letzten Spieltag zum Zuschauen verdammt. Konkrete Planungen für diesen Tag gibt es noch nicht. Der FCK hat aber bereits durchblicken lassen, dass der Verein etwas für seine Fans auf die Beine stellen wird.

Soweit denkt die Mannschaft allerdings noch nicht. "Wir wären blöd, wenn wir uns jetzt schon damit beschäftigen würden. Wir haben es in der eigenen Hand. Ich hoffe einfach, dass wir am letzten Spieltag nicht auf andere Ergebnisse angewiesen sind und vielleicht sogar im vollen Stadion hier in Lautern gemeinsam feiern können."

Doch bis dahin stehen noch einige Spiele an. Als nächstes geht es auf dem Betze gegen den MSV Duisburg, der noch gegen den Abstieg kämpft. "Ein unangenehmer Gegner, gegen den wir Zuhause aber unbedingt drei Punkte holen wollen", so Winkler.

Alexander Winkler will Vertrag beim FCK gerne verlängern

Der Vertrag von Alexander Winkler läuft zum Saisonende aus. Gespräche über eine mögliche Vertragsverlängerung laufen zurzeit nicht. Zu wichtig ist der Fokus auf die verbleibenden Spiele. Doch wenn es nach Alex Winkler geht, trennen sich die Wege von ihm und den Roten Teufeln noch nicht: "Ich habe immer betont, dass ich hier gerne verlängern würde und mich absolut wohl fühle. Das ist ein geiler Verein, wo ich mich auch mit den Werten voll und ganz identifizieren kann."