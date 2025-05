"Wollen es aus eigener Kraft schaffen": Friedhelm Funkel und das ganz besondere Spiel gegen den FCK

per Mail teilen

Am Sonntag (18.05., 15:30 Uhr) gibt es für den 1. FC Kaiserslautern die letzte Chance, in der 2. Liga noch auf den Relegationsrang drei zu springen. Der Gegner: Ausgerechnet der 1. FC Köln mit dem ehemaligen FCK-Coach Friedhelm Funkel.

Der Druck liegt beim Gastgeber: Vom 1. FC Köln mit seinem neuen Trainer Friedhelm Funkel wird nichts anderes als der Aufstieg in die Bundesliga erwartet. Das ist der klare Auftrag, ein Scheitern würde in der Domstadt nicht akzeptiert werden. Ein Selbstläufer wird das allerdings nicht, denn die Konstellation hat es in sich: Die Rheinländer als Zweiter der 2. Liga empfangen am 34. und letzten Spieltag der aktuellen Saison den 1. FC Kaiserslautern, der als Sechster noch Außenseiterchancen im Kampf um den Relegationsrang drei besitzt.

Diesen Auftrag vollenden soll mit Funkel ein erfahrener Coach, der in Köln erst seit knapp anderthalb Wochen am Ruder sitzt. Zuvor hatten die Verantwortlichen beim FC die Reißleine gezogen, weil sie die Bundesliga-Rückkehr in Gefahr sahen, und den vormaligen Coach Gerhard Struber sowie Sportgeschäftsführer Christian Keller kurz vor Saisonende geschasst.

Wenn einer weiß, wie es geht, dann Friedhelm Funkel

Das Kalkül dahinter: Wenn einer weiß, wie es nach oben geht, dann Friedhelm Funkel. Sechsmal führte er schon ein Team zum Aufstieg. Der 71-Jährige ist davon überzeugt, dass ihm dies nun auch mit dem FC gelingt.

Allerdings ist in Köln schon wieder maximaler Druck auf dem Kessel. Die Lage beim Traditionsklub ist mit "aufgeregt" fast noch euphemistisch umschrieben. Nach den Rauswürfen von Keller und Struber, Funkels Amtsantritt und der "Alkohol-Affäre" um Tim Lemperle ist der FC seit Tagen bundesweites Gesprächsthema.

Ganz besondere Verbindung zum 1. FC Kaiserslautern

Da tut es gut, dass mit dem 71-jährigen Funkel ein erfahrener Trainer auf der Bank sitzt, den so leicht nichts aus der Ruhe bringt und der wohl fast alles schon einmal erlebt hat. Allerdings dürfte die Partie am Sonntag auch für den Routinier etwas ganz besonderes sein. Schließlich ist Funkels Verbindung zum 1. FC Kaiserslautern eng, die Roten Teufel sind, genau wie der 1. FC Köln, einer seiner Herzensklubs.

Kein Wunder angesichts von 89 Pflichtspielen als Profi für den FCK in seiner aktiven Zeit. In der abgelaufenen Saison war Funkel dann als Trainer für die Roten Teufel tätig. Und seine Mission auf dem Betzenberg war erfolgreich: Funkel führte die Pfälzer als Nachfolger des geschassten Dimitrios Grammozis zum Klassenerhalt und ins Pokalfinale.

Friedhelm Funkel: "Ich bin voller Energie!"

Am Sonntag wird Funkel mit seiner Mannschaft aber alles dafür tun, den FCK zu schlagen. Und er geht optimistisch in das Duell. "Wir können es gegen den 1. FC Kaiserslautern aus eigener Kraft schaffen", sagte der erfahrene Trainer bei WDR 2 und gab an, dass er sich sehr auf das Spiel freue: "Ich bin voller Energie!"

Voller Kraft ist auch Torsten Lieberknecht, Funkels Pendant auf Kaiserslauterer Seite. Der 51-Jährige hatte sein Amt ebenfalls erst in der Schlussphase der Saison vom freigestellten Markus Anfang übernommen und holte bislang aus drei Spielen sieben Punkte.

Torsten Lieberknecht: "Wir können nur gewinnen"

Mit dieser starken Ausbeute lebt beim FCK eine kleine Resthoffung auf Platz drei. "Wir können nur gewinnen, weil wir mit die schlechteste Ausgangsposition haben", blickte Lieberknecht nach dem Heimspiel gegen Darmstadt (2:1) gegenüber SWR Sport voraus.

Der FCK mit aktuell 53 Punkten (Torverhältnis +5) hat den Sprung auf Rang drei nicht mehr in der eigenen Hand. Am letzten Spieltag brauchen die Roten Teufel zwingend einen Sieg in Köln. Dazu müssen der aktuelle Dritte Elversberg (55 Zähler, Torverhältnis +26, bei Schalke 04) sowie der Vierte SC Paderborn (55, +13, beim Karlsruher SC) wohl verlieren. Ein Punkt sollte beiden Klubs aufgrund des Torverhältnisses sicher reichen, um vor Kaiserslautern zu bleiben. Auch der Fünfte Fortuna Düsseldorf (53, +7, beim 1. FC Magdeburg) macht sich noch Hoffnungen auf Rang drei.

Schwierig, aber nicht unmöglich für den FCK. Besser sieht es da schon für den 1. FC Köln aus. Bei einem Sieg oder einem Remis spielt der Traditionsklub nächste Jahr sicher in der Bundesliga. Bei einer Niederlage könnten indes sowohl Elversberg als auch Paderborn vorbeiziehen, sofern sie ihre Partien gewinnen.

Jede Menge FCK-Fans in Köln

Es wird also maximal spannend am Sonntag, das Kölner Stadion wird aus allen Nähten platzen. Auch jede Menge Lauterer Fans werden da sein. Die knapp 5.000 Karten, die den Roten Teufeln offiziell zur Verfügung stehen, waren innerhalb kürzester Zeit vergriffen. Und viele Anhänger werden sich wohl auch ohne Ticket auf den Weg nach Köln machen. "Über 100.000 Menschen waren in der Warteschlange für das begrenzte Betze-Kontingent", schrieb der FCK bereits vor Wochen zur Nachfrage.

Es ist also angerichtet - auch für Friedhelm Funkel: Es stehen ein, Spiel und eine Konstellation an, die auch für den Routinier etwas ganz besonderes sein dürften.