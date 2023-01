FCK-Coach Schuster im Trainingslager zufrieden - nur eine Sache stört

per Mail teilen

Dirk Schuster ist sehr zufrieden mit dem Start des Trainingslagers des 1. FC Kaiserslautern. Nur der etwas dezimierte Kader ist für den Trainer ärgerlich.

Die ersten Tage im Trainingslager im türkischen Belek stimmen FCK-Trainer Dirk Schuster optimistisch, mit der Leistung der Mannschaft ist der 55-Jährige absolut zufrieden. "Die Mannschaft präsentiert sich total engagiert. Wir haben eine hohe Intensität und einen großen Zeitaufwand mit bis zu drei Einheiten am Tag. Den Jungs wird nicht langweilig, aber sie ziehen volles Rohr mit", sagt Schuster im Gespräch mit SWR Sport.

Dies sei allerdings auch Grundvoraussetzung, um die starke Hinrunde des FCK mit Tabellenplatz vier zu bestätigen. "Das brauchen wir auch für die Saison, damit wir körperlich absolut konkurrenzfähig sind. Das haben wir auch in der Hinrunde gesehen, dass wir hinten raus in den Spielen etwas zuzusetzen hatten", so Schuster.

Zwei Nachwuchskräfte füllen den dezimierten FCK-Kader auf

Einziger Wermutstropfen des bisherigen Trainingslagers ist der Ausfall mehrerer Profis. "Was mich ein bisschen ärgert, sind die kleinen Wehwehchen und Erkrankungen, die wir haben und wodurch sechs Spieler ausfallen. Das ist natürlich ärgerlich, weil man mit so vielen Spielern wie möglich das Programm durchziehen will", sagt Schuster.

Der Trainer und sein Team ließen daraufhin zwei Spieler aus dem jüngeren U19-Jahrgang nachfliegen, die ihre Sache "sehr gut machen und Eigenwerbung betreiben. Man merkt, dass sie großes Interesse haben, durchaus öfter mal bei der Zweitligamannschaft mittrainieren zu dürfen", freut sich Schuster über den engagierten Nachwuchs.

FCK: Schuster setzt auf die Leistungsträger der Hinrunde

Vor dem Start in die Rückrunde macht Schuster kein Geheimnis daraus, dass sich die Stammkräfte der bisherigen Saison einen Bonus erspielt haben. "Das Team wird sich zum Großteil aus der Mannschaft rekrutieren, die in der Hinrunde teilweise begeisternden Fußball gespielt hat, mental immer auf der Höhe und körperlich fit war," so Schuster.

Ein Freibrief für die arrivierten Kräfte ist das allerdings noch lange nicht. "Wir wissen, dass wir den Auftrag haben, die Mannschaft, jeden Einzelnen und auch den Verein weiterzuentwickeln. Da gehört tägliche, harte Arbeit dazu. Jeder Spieler muss sich den Anforderungen stellen, die wir inhaltlich an die Mannschaft richten", stellt Schuster klar.

Letztlich sei jeder Profi selbst dafür verantwortlich, wo er zum ersten Punktspiel (28. Januar bei Hannover 96) seinen Platz findet: "Auf dem Rasen, neben dem Co-Trainer oder oben neben dem Präsidenten", sagt ein gut gelaunter Schuster lachend.