Der 1. FC Kaiserslautern hält nach den Spielabsagen in der 3. Liga den Trainingsbetrieb aufrecht. Coach Boris Schommers setzte ein internes Spiel an.

"Wir müssen aktuell noch damit planen, dass nächsten Samstag das nächste Ligaspiel für uns ist", sagte Trainer Boris Schommers dem SWR. Bislang sind nur die Spieltage 28 und 29 (unter der Woche) abgesetzt. Eine Entscheidung, die Schommers "zu 100 Prozent" befürwortet.

Das sieht auch Soeren Oliver Voigt so. "In der aktuellen Lage steht die Gesundheit aller Beteiligter sowie der Allgemeinheit natürlich über allem, daher muss der Fußball selbstverständlich für den Moment in die zweite Reihe rücken. Gleichzeitig müssen wir in dieser außerordentlichen Situation aber sehr zeitnah Antworten auf die komplexen Fragestellungen, die sich in diesem Zusammenhang den Klubs stellen, erhalten. Nicht zuletzt zielt dies in Richtung der sowieso schon extrem angespannten wirtschaftlichen Situation aller Drittligisten", wird de rFCK-Geschäftsführer zitiert.

Spielansetzung bleibt offen

Für den FCK gehe es nun darum, mit Belastungsspitzen gezielte Trainingsreize zu setzen, um die Spannung hochzuhalten, sagte Schommers. Ob es zur Partie bei Schlusslicht Carl Zeiss Jena (21. März, 14 Uhr) kommen wird, ist jedoch weiter offen. "Alles weitere wird man am Montag sehen, wenn die DFB-Gremien in Frankfurt tagen", so Schommers.

Schommers' Rat an die FCK-Kicker

"Wir sind alle sensibilisiert und versuchen das, mit der Mannschaft zu besprechen und sie zu informieren. Darüber hinaus müssen wir alle unserem Job nachgehen und das bestmöglich machen", sagte der Trainer.

Schommers und sein Team raten den FCK-Akteure, an den trainingsfreien Tagen öffentliche Plätze zu meiden und stattdessen "48 entspannte Stunden" zu Hause bei der Familie zu verbringen.

Keine Prognose zum Spielplan

Der FCK-Coach setzt in der aktuellen Situation Prioritäten. "Wir sind in einer Situation angelangt, wo wir feststellen müssen, dass der Sport in den Hintergrund rückt", so Schommers. Daher sei es auch nicht nötig, darüber zu grübeln, ob die Spielpause dem FCK gelegen kam oder nicht.

Eine Prognose, ob der Spielbetrieb in der 3. Liga möglicherweise komplett abgebrochen wird, will Schommers nicht abgeben und verweist auf die DFB-Sitzung am Montag. Bis dahin gelte es, sich so professionell wie möglich auf die Partie in Jena vorzubereiten. Wenn sie denn stattfindet.