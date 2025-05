Warum der FCK heute mit einem Auge auf Miro Kloses Nürnberger schaut

Der 1. FC Kaiserslautern trifft am Sonntag auf den SV Darmstadt 98. Doch schon das Spiel zwischen dem 1. FC Nürnberg und dem 1. FC Köln könnte Auswirkungen auf das Saisonfinale der Roten Teufel haben.

Der Kampf um den Aufstieg in die Bundesliga geht in die finale Phase. Bevor der FCK am Sonntag (11.05.2025) den SV Darmstadt 98 empfängt, könnten zwei Entscheidungen schon gefallen sein. Sowohl der Hamburger SV (Samstag, ab 20:30 Uhr gegen den SSV Ulm) als auch der 1. FC Köln (Freitag, ab 18:30 Uhr beim 1. FC Nürnberg) winkt am Wochenende die Rückkehr ins Oberhaus.

Dem HSV reicht dabei ein Sieg in jedem Fall. Die Kölner dürften bei einem eigenen Erfolg bei Miro Kloses Nürnbergern "von der Couch aus" jubeln, wenn am Samstag die SV Elversberg (gegen Eintracht Braunschweig) und der SC Paderborn (gegen den 1. FC Magdeburg) nicht gewinnen. Die Nürnberger selbst haben seit dem 1:3 gegen Elversberg keine Möglichkeit mehr, in den Aufstiegskampf einzugreifen.

FCK am letzten Spieltag beim 1. FC Köln

Sollten die Kölner tatsächlich schon nach dem ersten Spiel unter Ex-FCK-Trainer Friedhelm Funkel wieder als Bundesligist feststehen, hätte das Auswirkungen auf den FCK. Der tritt seinerseits am letzten Spieltag in der Domstadt an und wurde von den FCK-Fans mit Ticketanfragen überrannt. Mehr als 100.000 Menschen hatten sich um eine der knapp 5.000 verfügbaren Karten im Gästebereich bemüht.

Gegen einen Gegner, der den Aufstieg bereits in der Tasche hat, wäre die Aufgabe vermutlich etwas leichter, als wenn die Rheinländer den Druck verspüren würden, den Aufstieg auf den letzten Metern noch zu verspielen. Andererseits: Spielt der FC in Nürnberg unentschieden oder verliert, hätten die Roten Teufel bei einem Sieg gegen Darmstadt zum Finale die Chance, mit den Kölnern gleich- oder sogar vorbeizuziehen.

FCK gegen Lieberknechts Ex-Klub

Beim FCK werden sie sich vor dem vorletzten Spieltag auf sich selbst konzentrieren - und tun gut daran. Schließlich wartet auf den neuen Trainer Torsten Lieberknecht kein Spiel wie jedes andere. Mit den Lilien geht es gegen den Klub, mit dem er und FCK-Profi Frank Ronstadt einst in die Bundesliga aufgestiegen sind.

Ein Sieg gegen die Darmstädter, die die Saison im Mittelfeld der Tabelle abschließen werden, ist Grundvoraussetzung dafür, dass die Fans am Betzenberg bis zum Schluss vom Aufstieg träumen dürfen. Dass es zu einem "Endspiel" in Köln kommen wird, davon zeigte sich Lieberknecht nach dem 2:2 im Derby beim Karlsruher SC überzeugt.

In welcher Konstellation dieses "Finale" stattfinden wird? Das entscheiden die Klubs mit Ergebnissen am Wochenende. Und das startet bereits heute Abend im Nürnberger Max-Morlock-Stadion.