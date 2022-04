FCK-Coach Antwerpen fiebert Derby vor voller Hütte entgegen

per Mail teilen

Der 1. FC Kaiserslautern empfängt am Ostersonntag den 1. FC Saarbrücken zum Spitzenspiel der 3. Liga. Fast 47.000 Zuschauer werden das Saar-Pfalz-Derby am Betzenberg verfolgen - eine Tatsache, die Marco Antwerpen mit Stolz erfüllt.

46.895 - so viele Zuschauer erwartet der FCK zur ausverkauften Partie gegen den 1. FC Saarbrücken. Eine beeindruckende Zahl für ein Drittliga-Spiel, von der einige Bundesligisten nur träumen können. Marco Antwerpen fiebert der Partie am Betzenberg entgegen und ist "stolz darauf, dass wir das mit richtig guten Leistungen geschafft haben", sagte der FCK-Coach im Interview mit SWR Sport.

"Ich bin super stolz auf meine Spieler. Sie haben es geschafft, die ganze Region wieder zu mobilisieren. Alle kommen wieder ins Stadion, um den 1. FC Kaiserslautern zu sehen", sagte Antwerpen.

Kulisse am Betzenberg ist auch für Antwerpen eine Premiere

Angreifer Terrence Boyd hatte zuletzt davon gesprochen, mit dem FCK einen "schlafenden Riesen" wecken zu wollen. Da passt ein Spiel vor knapp 50.000 Zuschauern natürlich gut ins Bild, die Vorfreude bei den Pfälzern ist riesig.

Für viele Protagonisten dürfte ein solcher Rahmen eine Premiere sein, so auch für Antwerpen. "Vor so einer Kulisse habe ich noch nicht gecoacht. Aber es gibt auch einige Bundesliga-Trainer, die vor so einer Kulisse noch nicht gecoacht haben", sagte der Trainer.

FCK mit guter Ausgangsposition vor dem Derby

60 Punkte hat der 1. FC Kaiserslautern als Tabellenzweiter auf dem Konto und damit zwei mehr als Eintracht Braunschweig auf Rang drei. Der Vierte 1860 München folgt mit acht Zählern weniger, hat allerdings auch noch eine Partie mehr auszutragen als der FCK.

Vom "großen Ziel Aufstieg" will Antwerpen dennoch nicht sprechen. Trotz der guten Ausgangslage für die Roten Teufel richtet er den Blick ausschließlich auf das Derby. "Unser großes Ziel ist, am Sonntag Saarbrücken zu schlagen. Da werden wir alles für tun, damit die drei Punkte hier bleiben", sagte Antwerpen.

Saarbrückens Trainer Koschinat hofft auf letzte Chance

Uwe Koschinat, Trainer des 1. FC Saarbrücken, will genau das verhindern. Nur mit einem Sieg könnte der FCS, der aktuell neun Punkte hinter dem FCK liegt, noch einmal ins Aufstiegsrennen eingreifen. "Wenn wir noch ein Wörtchen um die ersten drei Plätze mitreden wollen, dann müssen wir in Kaiserslautern gewinnen. Das ist eine reizvolle Ausgangssituation", sagte Koschinat.

Der Trainer der Saarbrücker hofft, mit einem Erfolg auf dem Betzenberg für etwas Unruhe beim Konkurrenten sorgen zu können. "Ganz klar darf man nie unterschätzen, was in einem solchen Klub passiert, wenn das Derby nicht erfolgreich gespielt wird", so Koschinat über den FCK.

Antwerpen und der FCK treten mit breiter Brust an

Damit es soweit nicht kommt, gehen Antwerpen und sein Team die Aufgabe optimistisch und selbstbewusst an. "Wir sind die beste Mannschaft der Rückrunde. Wenn wir da nicht mit breiter Brust rausgehen, wann sollen wir es dann machen?", sagte Antwerpen.