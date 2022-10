FCK-Coach Dirk Schuster: "Sind auf dem Boden der Tatsachen angekommen"

Nach der 0:3 (0:2)-Heimpleite gegen den SSV Jahn Regensburg herrschten beim 1. FC Kaiserslautern Enttäuschung und Frust. Trainer Dirk Schuster fordert nun eine Reaktion von seiner Mannschaft.

Es war erst die zweite Saisonniederlage für den 1. FC Kaiserslautern in der 2. Bundesliga - und das am zwölften Spieltag. Und dennoch war die Enttäuschung nach der 0:3-Heimpleite gegen Jahn Regensburg bei den Pfälzern riesig. Zu schwach war die Mannschaft von Trainer Dirk Schuster gegen die Bayern aufgetreten. Der FCK, als Aufsteiger bislang in fast jeder Partie mindestens auf Augenhöhe, bekam klar seine Grenzen aufgezeigt.

FCK-Serie reißt gegen Regensburg

Für die Roten Teufel endete damit eine Serie von sechs Remis. Andreas Albers (8. Minute, 57.) und Prince Osei Owusu (87.) sorgten für den Regensburger Erfolg. Die Oberpfälzer hatten zuvor nur eine ihrer letzten neun Partien gewonnen.

FCK-Keeper Luthe ist ratlos

"Das war eine absolut verdiente Niederlage. Wir haben zu viel zugelassen und sind nicht ins Spiel gekommen", analysierte FCK-Keeper Andreas Luthe die Pleite im Gespräch mit SWR Sport. Woran es konkret lag, konnte sich der 35-Jährige nicht erklären "Ich weiß nicht, was heute gefehlt hat."

Hendrick Zuck: "Absolut verdiente Niederlage"

Auch Mittelfeldspieler Hendrick Zuck war bedient und monierte - ebenso wie Luthe - die Schläfrigkeit der Roten Teufel zu Spielbeginn. "Die ersten 15 Minuten waren wir gar nicht auf dem Feld, die haben wir komplett verpennt", sagte Zuck. "Am Ende ist es eine absolut verdiente Niederlage, es hätte sogar 0:4 oder 0:5 ausgehen können. Wir hätten heute noch eine Stunde weiterspielen können und hätten kein Tor gemacht."

Dirk Schuster: "Regensburg war willensstärker"

FCK-Coach Schuster war indes bemüht, in der Leistung seiner Mannschaft noch einen positiven Aspekt zu finden. "Wir sind auf dem Boden der Tatsachen angekommen", sagte er mit einem säuerlichen Grinsen auf die Frage, ob er aus dem Spiel auch etwas Gutes mitnehmen könne. "Wir hatten zuletzt viele Erfolgserlebnisse, zum Beispiel das Unentschieden in Hamburg. Nun müssen wir analysieren, warum das heute nicht funktioniert hat."

Gegen den Jahn habe seiner Mannschaft die richtige Einstellung gefehlt, so Schuster weiter: "Der Gegner hat uns gezeigt, wie 2. Liga geht. Regensburg war willensstärker und aggressiver in den Zweikämpfen als wir. Wir müssen in der 2. Liga an unsere Grenzen gehen, um Spiele erfolgreich zu gestalten. Da waren uns heute die Regensburger voraus - auch in Sachen Cleverness."

"In Rostock viel besser dagegenhalten"

Viel Zeit, sich zu Ärgern, haben Spieler und Verantwortliche des 1. FC Kaiserslautern indes nicht. Schon am Freitagabend (18:30 Uhr) geht es weiter, dann müssen die Pfälzer bei Hansa Rostock ran. "Wir werden das Spiel gegen Regensburg jetzt gemeinsam aufarbeiten und wollen es in Rostock besser machen. Dort wollen wir bessere Lösungen finden und vor allem viel besser dagegenhalten", sagte Schuster.

Insgesamt sieht der FCK-Coach seine Mannschaft aber als Neunter im Soll - schließlich ist der Klassenerhalt für den Aufsteiger das große Ziel: "Die Niederlage gegen Regensburg ist natürlich ärgerlich, aber wir wussten, dass irgendwann mal so ein Spiel kommt. Vielleicht war es auch ein Dämpfer zur richtigen Zeit und wir sehen, dass die 2. Liga kein Selbstläufer ist."