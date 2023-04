FCK mit mauem Auftritt - warum Trainer Schuster trotzdem zufrieden ist

per Mail teilen

Der ersatzgeschwächte FCK müht sich bei Jahn Regensburg zu einer Nullnummer. Für Trainer Dirk Schuster ist das Glas trotzdem "halb voll".

Der 1. FC Kaiserslautern hat seine schwarze Auswärtsserie gestoppt. Nach zuletzt fünf Niederlagen ohne eigenen Treffer kamen die Pfälzer beim abstiegsgefährdeten SSV Jahn Regensburg zu einem torlosen Remis.

Das Ergebnis war jedoch schon das Positivste an diesem Nachmittag. Eine Woche nach dem begeisternden 2:0 gegen den Hamburger SV erspielte sich der FCK kaum eine nennenswerte Torchance. Erst in Überzahl - Regensburgs Benedikt Saller sah in der 74. Minute nach einem Tritt gegen Jean Zimmer die Rote Karte - kamen die Lautrer offensiv zur Geltung.

Richtig gefährlich wurde der FCK aber auch dann nicht. Ganz im Gegenteil: Torhüter Andreas Luthe rettete in der Nachspielzeit bei einer Chance von Prince Owusu noch das Remis für die Roten Teufel.

Punkt in Regensburg: FCK-Trainer Schuster zufrieden

Trainer Dirk Schuster zeigte sich nach dem Spiel im ARD-Interview trotzdem zufrieden. "Das Glas ist halb voll für uns", sagte Schuster. "Wir sind auf eine Regensburger Mannschaft getroffen, die uns alles abverlangt hat. Wir mussten volles Rohr dagegenhalten."

Ein Schönheitspreis sei bei einer Partie bei einem Abstiegskandidaten eben nicht zu erwarten, so Schuster. "Wir können mit dem Punkt leben und den haben wir uns auch verdient."

FCK muss Ausfälle verkraften

Der FCK musste bei der Partie auf einige arrivierte Kräfte verzichten. "Wenn man noch sieht, wer aus der Offensivabteilung nicht zur Verfügung stand: Terrence Boyd gesperrt, Nicolas de Préville, Redondo und Nicolas Rapp als offensiver Sechser verletzt. Da ist schon eine Menge Potenzial weggebrochen, das muss du erstmal auffangen", sagte Schuster. Auch deshalb sei der 55-Jährige "mit der Leistung absolut zufrieden".

Der FCK belegt mit 44 Punkten den siebten Platz der 2. Bundesliga. Am kommenden Samstag (29. April ab 13 Uhr) bekommen es die Pfälzer gleich mit dem nächsten Team aus dem Tabellenkeller zu tun: Dann gastiert der Vorletzte Hansa Rostock im Fritz-Walter-Stadion.