Trotz Sieg in Bielefeld: FCK-Coach Schuster sauer auf sein Team

3:2 in Bielefeld gewonnen, 23 Punkte aus 15 Spielen - und das als Zweitliga-Aufsteiger: Beim 1. FC Kaiserslautern sollte eigentlich beste Stimmung herrschen. Doch nach dem Auswärtssieg bei der Arminia gab es deutliche Worte.

Zunächst war auf der Bielefelder Alm alles nach Plan für die Roten Teufel gelaufen. Nach einer Gelb-Roten Karte für Arminias Bryan Lasme (44. Minute) spielten die Pfälzer in der zweiten Halbzeit in Überzahl und gingen durch Philipp Klement (54.) und Aaron Opoku (57.) mit 2:0 in Führung. Danach gab der FCK das Spiel aber aus der Hand, Robin Hack glich mit einem Doppelpack (60./74./Foulelfmeter) für die Ostwestfalen aus. Kaiserslautern wirkte in dieser Phase trotz eines Mannes mehr auf dem Feld sehr instabil, setzte aber durch Daniel Hanslik (88.) den "Lucky punch".

Dirk Schuster: "Müssen das Spiel seriös nach Hause bringen"

FCK-Trainer Dirk Schuster war am Ende froh über den Erfolg, ärgerte sich aber über den vorübergehenden Kontrollverlust seiner Mannschaft. "Die Erleichterung, hier mit drei Punkten nach Hause zu fahren, ist definitiv da", sagte er im Gespräch mit der ARD. "Aber nach einer guten ersten Halbzeit von uns müssen wir das Spiel seriös nach Hause bringen."

"Das gibt mir zu denken"

Seine Mannschaft, so Schuster weiter, habe es in Überzahl versäumt, "Ball und Gegner laufen zu lassen. Wir haben stattdessen den Gegner stark gemacht, ihn ins Spiel zurückgeholt, einfache und leichte Fehler gemacht, waren nicht mehr wach und sind die nötigen Wege nicht mehr gegangen." Eine Abrechnung mit seiner Mannschaft, deren Leistung dem 54-Jährigen "zu denken" gibt, denn: "Eine Mannschaft mit einem Mann weniger hatte ein spielerisches Übergewicht."

Den Grund für das starke Nachlassen kannte Schuster auch: "Das war ein psychologisches Problem. Die Mannschaft hat sich zu sicher gefühlt, nach dem 1:2 hatten wir plötzlich viel zu verlieren und dann hat jeder die Verantwortung weitergeschoben. Im Gegensatz dazu hatte Arminia plötzlich alles zu gewinnen. Normalerweise verliest du so ein Spiel noch - und es wäre nicht einmal unverdient gewesen."

Trotz aller Kritik gab Schuster aber auch zu, dass "wir uns über den Sieg freuen", kündigte aber auch an: "Das wird eine Analyse geben."

Philipp Klement: "Kann mit dem Ergebnis gut leben"

Ähnlich war die Gefühlslage bei Klement, der sein Premierentor für den FCK erzielt hatte. "Dadurch, dass es ein gutes Ende genommen hat, kann ich mit dem Ergebnis leben", sagte der im Sommer vom VfB Stuttgart in die Pfalz gewechselte Mittelfeldspieler. Er monierte aber auch: "Wir hätten es deutlich souveräner lösen können und müssen deshalb darüber sprechen, was nach der Führung passiert ist."

Klement freute sich darüber, dass seine Mannschaft Moral gezeigt hatte. "Nach dem 1:2 haben wir so ein bisschen unseren Plan verloren, nach dem 2:2 haben wir ihn wiedergefunden", sagte der 28-Jährige. "Dass wir nach den zwei Nackenschlägen so zurückkommen, ist auch nicht selbstverständlich. Das spricht für uns." Auch er kündigte eine Aufarbeitung an.

Am Ende stand in Bielefeld jedenfalls ein wichtiger Sieg, der FCK geht nun mit breiter Brust ins Derby gegen den Karlsruher SC (Dienstag, 18:30 Uhr). Dann gilt es, über 90 Minuten hellwach zu sein und nicht nachzulassen. Man darf sicher sein, dass FCK-Coach Schuster dies seinen Schützlingen bis dahin noch einmal verdeutlichen wird.