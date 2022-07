Topfit in "gehobenem" Alter: Der neue FCK-Keeper Andreas Luthe

Andreas Luthe ist mehr als nur ein sehr guter Fußball- Torhüter. Im SWR Sport Podast "Nur der FCK" erzählt er auch, warum er eher in Lösungen als in Problemen denkt und warum vernünftiges Streiten wichtig ist.

Seit gut sechs Wochen ist Andreas Luthe jetzt beim 1. FC Kaiserslautern. Er hat die Weltstadt Berlin und den noch für ein Jahr gesicherten Arbeitsplatz beim mittlerweile etablierten Bundesligisten Union mit der beschaulichen Pfalz und einem Vertrag bei einem Zweitliga-Aufsteiger getauscht. Seine Bilanz bisher: "Total positiv, von Tag eins an wurde ich extrem gut aufgenommen und habe direkt gespürt, dass die Jungs sich freuen, dass ich da bin", sagt der 35-Jährige in der neuen Folge des SWR Sport Podcasts "Nur der FCK" und ergänzt: "Ich fühle mich total wohl."

Dieses Wohlbefinden hat natürlich auch etwas mit dem gelungenen Saisonstart der Roten Teufel zu tun, dem Last-Second-Sieg im Heimspiel gegen Hannover und dem Punktgewinn nach Rückstand bei Holstein Kiel. "Ich glaube, dass wir sportlich ganz zufrieden sein können und dementsprechend bin ich es auch."

FCK-Keeper Luthe: Bescheidenheit bei den Saisonzielen

Wer sich schon etwas länger mit dem 1. FC Kaiserslautern beschäftigt, der weiß, dass aus der Zufriedenheit nach ein paar guten Spielen auf und auch rund um den Betzenberg sehr schnell eine hohe Erwartungshaltung entstehen kann. Davor warnt der erfahrene Andreas Luthe: "Ich halte es nach den Drittligajahren für vermessen, andere Ziele als den Klassenerhalt auszugeben und würde mir wünschen, dass die Fans das auch genauso akzeptieren."

Späteinsteiger Luthe

Geboren wurde Andreas Luthe in Velbert in Nordrhein Westfalen, probierte es in der Jugend beim Spiel- und Sportverein Niederbonsfeld zunächst als Innenverteidiger und Rechtsaußen, bevor er bei Borussia Velbert ins Tor rückte. Mit 14 Jahren wechselte er dann zum VfL Bochum. Da aber lange nicht klar war, wohin die Reise führt, entschied sich Luthe nach dem Abitur sehr früh für einen Plan B: "Ich war damals schon an der Uni und habe studiert, weil ich dachte, ich spiele in der zweiten Mannschaft des VfL Bochum, um mir nebenbei das Studium zu finanzieren".

Was der 1,97 Meter große Keeper dann zunächst auch gemacht hat, bis es 2009 zu diesem "glücklichen Zufall" kam, seiner Premiere in der Bundesliga. In der Saison 2010/11 wurde er Stammkeeper, ein Jahr später übernahm er auch das Kapitänsamt. Was Andreas Luthe aber nicht daran hinderte, den akademischen Weg weiterzugehen und auch zu beenden. Betriebswirtschaft und Wirtschaftspsychologie, seine Themen.

Bochum, Augsburg, Union Berlin, FCK

Vom VfL Bochum ging es für Andreas Luthe dann, nach 157 Spielen in der Bundesliga und der zweiten Liga, 2016 zum FC Augsburg, wo er sich in vier Jahren aber nur selten gegen die Konkurrenz durchsetzen konnte und auf insgesamt 30 Einsätze kam. Es folgte der Wechsel zu Union Berlin. Hier etablierte sich der neben dem Platz stets ruhig und besonnen auftretende Luthe schnell als Nummer eins.

Und jetzt also der Wechsel zum 1. FC Kaiserslautern. Was FCK-Fan Patrick Schäfer zu der Frage nach den Unterschieden der drei Traditionsklubs VfL Bochum, Union Berlin und 1. FC Kaiserslautern veranlasst hat. Ohne den FC Augsburg in dieser Kategorie abwerten zu wollen, sagt Luthe: "Es gibt eher viele Gemeinsamkeiten und wenig Unterschiede, weil die Vereine in ihrer Region verankert sind. Die Menschen lieben und leben den jeweiligen Klub. Das ist ein spezielles Gefühl, das hast du nur bei einigen Vereinen in Deutschland."

FCK-Torwart Luthe: Engagement auch neben dem Platz

Erfolgreich aktiv ist Andreas Luthe aber nicht nur auf, sondern auch neben dem Platz. 2015 gründete er die Organisation "In safe hands e.V", die sich im Bereich der Jugendförderung engagiert. "Wir versuchen, über den Sport Kinder unter zwölf Jahren gewisse Werte zu vermitteln." Hier geht es auch darum, emotionale Intelligenz weiterzugeben und zu versuchen, Konflikte möglichst frühzeitig besser einordnen zu können. "Ganz konfliktfrei geht niemand durchs Leben, man muss nur in der Lage sein, auch streiten zu können, und das vernünftig. Das machen wir mit den Kindern direkt in den Schulen."

FCK Keeper Andreas Luthe packt zu - hier beim Auswärtsspiel bei Holstein Kiel (2:2) IMAGO Imago/ Eibner

Der Pokal und seine Gesetze

Aktuell aber liegt der Fokus von Andreas Luthe voll auf dem 1. FC Kaiserslautern. Nach dem gelungenen Saisonstart in der zweiten Liga freut sich der Keeper auf das Pokalspiel gegen den SC Freiburg. "Es ist grundsätzlich etwas möglich. Das Spiel muss für Freiburg erst einmal gewonnen werden, wir dürfen uns da nicht kleiner machen als wir sind." sagt Luthe und verweist auf die letzte Saison: "Da waren wir mit Union im Halbfinale, das hat uns auch keiner zugetraut."

Und da der Pokal bekanntlich, Achtung Floskel, seine eigenen Gesetze hat, könnte es auch am Sonntag durchaus einen überraschenden Ausgang geben auf dem Betzenberg. Ob nach 90 oder 120 Minuten oder aber erst nach einem Elfmeterschießen, ist Andreas Luthe völlig egal. "Wenn es dazu kommen sollte, sind wir darauf vorbereitet. Wir sind fit, wir können 120 Minuten Vollgas geben. Und wenn es dann das Elfmeterschießen wird, dann muss ich halt ein bisschen mithelfen."