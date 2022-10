Auch einige Tage nach dem 1:1 beim Hamburger SV wird in Kaiserslautern noch voller Lob über die glänzende Samstagabend-Unterhaltung gesprochen. SWR Sport macht das auch - im Podcast "Nur der FCK" mit Abwehrspieler Boris Tomiak.

Auch wenn die endlos lange Unentschiedenserie so langsam nervt, die Leistung des 1. FC Kaiserslautern beim 1:1 beim Spitzenreiter in Hamburg lässt wenig Zweifel daran, dass es irgendwann demnächst auch wieder einmal mit einem Sieg klappen wird. Aber nicht nur die Jungs auf dem Platz, sondern auch beide Fangruppen konnten in der mit 57.000 Zuschauern ausverkauften Arena voll überzeugen.

Champions-League-Atmosphäre in der zweiten Liga

So erinnerte die Stimmung den Sänger und bekennenden FCK-Fan Mark Forster bereits in der Pause an die Champions League, was FCK-Abwehrspieler Boris Tomiak im SWR Sport Podcast "Nur der FCK" noch einmal unterstreicht: "Das war für jeden, der Fußball liebt, ein Highlight. Wenn man sieht, dass auswärts über 10.000 aus Lautern nach Hamburg reisen und das Stadion da gefühlt abreißen, das ist auch für uns Spieler einzigartig. Was die Stimmung und das Fanlager angeht, ist das auf jeden Fall Champions League."

FCK Abwehsspieler Boris Tomiak im Laufduell mit HSV Stürmer Robert Glatzel IMAGO Imago/ Nordphoto

Einer der Besten an diesem legendären Abend war Tomiak selbst. Als Linksverteidiger in der Dreierkette, zusammen mit Abwehrchef Kevin Kraus und - erstmals - mit Robin Bormuth, hatte er seinen Gegenspieler Bakery Jatta voll im Griff. Der frustrierte HSV-Offensivmann wurde nach 71 Minuten ausgewechselt: "Bei so einem starken und schnellen Gegenspieler ist es wichtig, eng dran zu sein und gerade am Anfang die Zweikämpfe zu gewinnen. Ich glaube, das ist mir ganz gut gelungen". Dachte sich auch die "kicker"-Redaktion, und wählte Tomiak bereits zum zweiten Mal in dieser Saison in die Elf des Tages.

Reeperbahn in FCK Hand

Eine weitere Belohnung für das gesamte Team gab es nach der beeindruckenden Vorstellung auch noch vom Trainerteam: "Nach der guten Leistung durfte dann jeder noch am Abend auf die Reeperbahn." Wo sich dann auch die Feierlichkeiten der Fans fortsetzten: "Die Reeperbahn war brechend voll, und gefühlt waren 95 Prozent der Menschen aus Kaiserslautern", sagt Tomiak, der wenige Stunden zuvor die lautstarke Unterstützung aus dem Gästeblock im Stadion miterlebte: "Die Fans sind einzigartig, selbst in der Bundesliga findet man das ganz selten. Als Spieler findet man das richtig geil. Das überzeugt dann auch für den FCK zu spielen."

Super Entwicklung, aber noch Luft nach oben

Seit Sommer 2021 steht Tomiak beim 1.FC Kaiserslautern unter Vertrag. Damals wechselte er aus der Regionalliga von der zweiten Mannschaft von Fortuna Düsseldorf auf den Betzenberg. Es gab zwar das Angebot der Fortuna in den Profikader aufzurücken, Tomiak aber entschied sich anders: "Ich wollte viel spielen und viel Spielpraxis auf hohem Niveau sammeln, mich Schritt für Schritt rantasten."

Dass es für den 24-Jährigen so optimal läuft, bis auf zwei Gelbsperren hat er noch keine Minute verpasst, hätte Tomiak nicht geglaubt: "Klar ging es in den letzten Jahren schnell nach oben. Letztes Jahr war mein erstes Drittligajahr, jetzt mein erstes Zweitligajahr. Ich versuche, jedes Spiel zu genießen, weil es auch für mich noch neu ist und mega viel Spaß macht. Ich sehe mich aber trotzdem sehr selbstkritisch, da gibt es noch viel Luft nach oben."

Boris Tomiak träumt von der Bundesliga

Ob Tomiak den eingeschlagenen Weg mit ähnlich hohem Tempo weitergehen wird, weiß niemand. Fakt aber ist: in der Pfalz fühlt sich der gebürtige Essener sehr wohl ("ist schon wie mein Zuhause") und die 2. Liga muss nicht die letzte Station in der Karriere des Abwehrspielers sein: "Natürlich hat man seine persönlichen Wünsche. Wenn es dann irgendwann einmal Bundesliga ist, wäre das sehr schön und würde mich sehr stolz machen."