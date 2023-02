Trotz Niederlage: FCK-Trainer Dirk Schuster zieht den Hut vor seinem Team

per Mail teilen

Der 1. FC Kaiserslautern kassiert beim SC Paderborn das zweite 0:1 hintereinander. Trainer Dirk Schuster zollt seiner Mannschaft dennoch Respekt. Schließlich hatte den Klub am Vortag eine schockierende Nachricht erreicht.

Einen Tag nach der Nachricht vom Tod von Tim Lobinger, Vater von FCK-Profi Lex-Tyger Lobinger, hat der 1. FC Kaiserslautern das Verfolgerduell in der 2. Bundesliga beim SC Paderborn mit 0:1 (0:0) verloren.

Dabei lieferte der Aufsteiger eine couragierte Leistung ab, musste sich aber nach dem sehenswerten Freistoßtreffer von Jannis Heuer (78. Minute) geschlagen geben.

Schuster: FCK-Team reagiert bemerkenswert

Der Auftritt seiner Mannschaft nötigte FCK-Trainer Schuster dennoch Respekt ab, der "ein richtig gutes Auswärtsspiel" gesehen hatte. Die Leistung sei nach dem Vortag umso höher einzuschätzen.

"Es ging für uns darum, Boden unter den Füßen zu kriegen nach dieser brutalen Nachricht, die gestern Lex-Tyger Lobinger erreicht hat und die den gesamten Verein, die gesamte Mannschaft betroffen hat", sagte Schuster nach dem Spiel im ARD-Interview.

Das Abschlusstraining am Vortag sei "mehr als durchwachsen" gewesen, teilte der Trainer mit. Die Spieler schienen mit den Gedanken woanders. Umso erstaunlicher fand Schuster den Auftritt des FCK. "Es ist bemerkenswert, wie die Mannschaft zu dieser Leistung fähig war. Hut ab, ganz großen Respekt", sagte Schuster.

Boyd verpasst Treffer für den FCK

Sportlich trauerte der 55-Jährige den verpassten Möglichkeiten gegen den SCP hinterher. "Letztlich haben wir uns hier gute Chancen rausgespielt haben, für eine Mannschaft, die angeblich immer nur den Bus im eigenen Tor parkt. Wir haben hier mutig nach vorne gespielt", sagte Schuster.

Die beiden besten Gelegenheiten hatte FCK-Angreifer Terrence Boyd. In der 36. Minute wurde er im letzten Moment von Paderborns Heuer am Abschluss gehindert, nach dem Wechsel klatschte sein Abschluss aus kurzer Distanz nach Vorarbeit von Nicolai Rapp an die Latte (68.).

"Wenn wir die Chancen machen, können wir den Spielverlauf auf unsere Seite ziehen", sagte FCK-Verteidiger Robin Bormuth. Daher sei die Niederlage "sehr, sehr ärgerlich". Bormuth hob allerdings die Leistungssteigerung im Vergleich zur Vorwoche bei der Pleite auf St. Pauli hervor. "Das hatte nichts mehr damit zu tun."

FCK peilt weiter die 40-Punkte-Marke an

Und auch Schuster richtete zum Abschluss den Blick bereits wieder nach vorne. Sollte der FCK die nächsten Spiele genauso couragiert angehen, sollte das angestrebte 40-Punkte-Ziel in nicht allzu ferner Zukunft erreicht werden können. Nächste Gelegenheit, die aktuell 35 Zähler auszubauen bietet sich die den Roten Teufeln am kommenden Samstag (25. Februar um 13.00 Uhr) gegen die SpVgg Greuther Fürth.