Sie ist Olympiasiegerin, er Deutscher Meister. In der neuen Folge des SWR Sport Podcasts "Nur der FCK" sprechen Miriam Welte und Oliver Schäfer über ihre Verbindung zum Betzenberg.

Vor gut einem Jahr hat Miriam Welte ihre überaus erfolgreiche Karriere als Bahnradfahrerin beendet. Unter ihren vielen Erfolgen finden sich zahlreiche Weltmeister-Titel und natürlich ihr absoluter Karriere-Höhepunkt, die Goldmedaille im Team-Sprint bei den Olympischen Spielen in London 2012. Von 2014 bis zum Ende ihrer Karriere startete die in Kaiserslautern geborene Welte für den FCK. Wenn sie nicht für die Nationalmannschaft an den Start ging, trug sie bei den Wettkämpfen das FCK-Trikot mit Stolz.

Der 1. FC Kaiserslautern ist international bekannt

Ein besonderes Erlebnis hatte Miriam Welte rund um einen Wettkampf in Kolumbien: "Da hatte ich ein FCK-Trikot beim Straßentraining an und bin dann von Kolumbianern angesprochen worden, die die Geschichte des Vereins kannten. Das war für mich einfach unglaublich." Da sei ihr bewusst geworden, wie sehr der FCK auch international bekannt sei.

Bahnrad-Olympiasiegerin Miriam Welte im FCK-Trikot. Imago Imago/Beautiful Sports

Auch wenn sie keine Wettkämpfe mehr im FCK-Trikot fährt, die Verbindung zu den Roten Teufeln ist nach wie vor sehr groß: "Ich fiebere bei jedem Heimspiel mit." Bedingt durch Corona ist das natürlich zurzeit nicht im Stadion möglich. Dann verfolgt Welte das Geschehen vor dem Fernseher oder auf ihrem Handy. Aber auch zu anderen Abteilungen, zum Beispiel zu den Triathleten, hat Welte noch Kontakt.

Miriam Welte setzt sich für Profi- und Breitensport ein

Vor kurzem ist Miriam Welte zur kommissarischen Vizepräsidentin für den Bereich Leistungssport des Landessportbundes Rheinland-Pfalz berufen worden. Doch auch der Breitensport liegt ihr am Herzen. Dass der Ball bei den Fußballprofis weiter rollt, viele tausend Hobbysportler ihren Sport während der Corona-Pandemie aber nicht mehr ausüben dürfen, findet Welte - trotz allem Verständnis für die Gefahr durch das Virus - nicht gut: "Es sollte da einheitliche Lösungen geben. Dass das komplette Sportsystem lahmgelegt wird und die Vereine keine Sport mehr anbieten dürfen, das ist ganz arg traurig. Sport ist unglaublich wichtig in der Gesellschaft, hält gesund und fit."

Nachwuchskicker beim FCK trainieren virtuell

Zwar dürfen die Fußballprofis weiter trainieren und auch spielen, bei den Nachwuchsmannschaften sieht das aber schon wieder anders aus. Miriam Weltes Lebensgefährte und FCK-Urgestein Oliver Schäfer trainiert die U19 der Roten Teufel. Der Betrieb am Nachwuchsleistungszentrum (NLZ) steht zurzeit allerdings still. Das Training in der Gruppe findet ausschließlich digital statt. Montags, mittwochs und freitags geht jeder Spieler für sich laufen und dokumentiert das mit einer App.

Oliver Schäfer betreut die U19 des FCK. Imago imago images / Hartenfelser

"Ich bekomme dann den Screenshot geschickt, in dem ich ablesen kann, in welchem Bereich und welcher Geschwindigkeit er gelaufen ist, wie lange die Gesamtstrecke war. So kann ich kontrollieren, ob er das Trainingsprogramm auch umsetzt", berichtet Schäfer. Von Woche zu Woche versuche das Trainerteam neue Programme zu entwickeln, die Grundlagen-, Ausdauer- und Intervall-Training beinhalten. Auch Stabilisations-, Kraft- und HIT-Training werden zweimal die Woche in einem Video-Call trainiert. So versuchen Schäfer und sein Team den Fitnessstand der Spieler so gut es geht zu erhalten.

Schwierig, gute Nachwuchsspieler zum FCK zu lotsen

Heutzutage ist es nach Meinung von Nachwuchscoach Oliver Schäfer schwieriger geworden, gute Nachwuchskicker zu finden. Das liege auch daran, dass das Freizeitangebot größer sei und zum Beispiel auch viele Jugendliche Funsportarten betreiben. Die Ausbildung am NLZ ist in Schäfers Augen nicht schlecht. Allerdings müsse man genauer scouten und sich bei den Trainingsmethoden weiterentwickeln: "Das wird unser Aufgabe sein, die Ausbildung weiter voranzubringen und zu modernisieren und neue Methoden mit dazu zunehmen."

Oliver Schäfer wurde 1998 Deutscher Meister mit dem FCK. Imago Imago/Eibner

Oliver Schäfer, das FCK-Urgestein

Der Name Oliver Schäfer ist fest mit dem 1. FC Kaiserslautern verbunden. Schon 1991 kam er zum damals amtierenden Deutschen Meister nach Kaiserslautern. Als das Angebot kam, musste der gebürtige Schwarzwälder nicht lange überlegen: "Ich bin in einem einfachen Haushalt groß geworden, habe Werkzeugmacher gelernt, bin also selbst Arbeiter gewesen. Es hat mich immer stolz gemacht, diese Attribute auch auf den Platz zu bringen. Ich hatte eine Anfrage von Kaiserslautern und dachte, dieser Verein passt wie die Faust aufs Auge. Die Tugenden, die dort gefragt sind, verkörpere ich."

Zwar gab es immer mal wieder kurze Unterbrechungen. Doch seit vielen Jahren ist Oliver Schäfer Bestandteil des Trainer-Teams bei den Roten Teufeln. Vom Co-Trainer bis hin zum Interims-Coach hat Schäfer schon so ziemlich alle Jobs auf dem Betze gemacht. Ob der Deutsche Meister und Pokalsieger irgendwann auch mal wieder eine Mannschaft im Profibereich betreut, will er im SWR Sport Podcast "Nur der FCK" zumindest nicht ausschließen. Mit seinem Job im NLZ ist Oliver Schäfer allerdings sehr zufrieden.