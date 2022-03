FCK-Coach Marco Antwerpen: "Wir müssen alle ans Limit gehen"

Jeder Punkt zählt. Immer. Vom ersten Spieltag an, doch nun wird gerechnet. Auch in Osnabrück, beim kommenden FCK-Gegner (05.03./14:00 Uhr). Beide Teams können mit einem Sieg ihre Aufstiegs-Chancen verbessern.

Marco Antwerpen wollte schnell weg, rein in den Bus und ab nach Osnabrück. 450 Kilometer auf der Autobahn, Freitag nachmittags. Ein weiter Weg, den der FCK für die nächsten - wichtigen - Punkte zurücklegen muss. Der Tabellenfünfte Osnabrück geht nicht nur ausgeruht ins Heimspiel gegen den FCK, sondern auch mit ordentlich Schwung. Als einziges Team in der 3. Liga hat der VfL im Jahr 2022 noch nicht verloren, dazu der Sieg im Niedersachsen-Derby gegen den SV Meppen (1:0).

FCK-Coach Antwerpen: "Geht darum, eine neue Serie zu starten"

Auch der FCK kann eine bisher beeindruckende Rückrunde vorweisen. Neun Spiele, dabei nur eine Niederlage. Das 1:2 unter der Woche bei 1860 München bleibt für FCK Trainer Marco Antwerpen "ärgerlich", auch weil das entscheidende Gegentor erst in der 85. Minute fiel. Am Tag vor dem Spiel in Osnabrück sagte Antwerpen rückblickend: "Wir sind schon enttäuscht, dass unsere Siegesserie gerissen ist, aber es hat uns halt einfach erwischt."

Gerät der FCK nun ins Straucheln? Klingt nicht so, sieht auch nicht so aus - siehe Bilanz und höre Antwerpen: "Die Spieler haben ein ganz gutes Gespür dafür, was nicht so gut gelaufen ist". Und, auch das noch: "Es geht darum, eine neue Serie zu starten". Lange hatte der FCK nicht mehr verloren, vielleicht hätten dann doch bei dem einen oder anderen ein paar Prozentpunkte gefehlt. Jetzt gilt's: "Wir müssen alle ans Limit gehen". Vielleicht auch mit "einem neuen Spirit", wie Antwerpen sagt. Oder so: "Wir wissen, was wir in Osnabrück wieder auf den Weg bringen müssen."

"Am besten ist, du gewinnst Fußballspiele"

Manchmal klingt Antwerpen zurückhaltend, fast nüchtern, seine Einschätzung orientiert sich allerdings an der sichtbaren Realität - dem Blick auf die Tabelle: "Wenn man sieht, wie eng das im oberen Tabellendrittel ist, bis Platz neun sind alle noch dabei, deshalb ist es am besten, du gewinnst Fußballspiele". Allerdings muss Antwerpen, wie schon bei 1860 München, auf Terrence Boyd verzichten. Seine Hoffnung vor einer Woche - "Terrence ist erst wieder im Auswärtsspiel in Osnabrück eine Option" - hat sich nicht erfüllt. Außer Boyd fehlen dem FCK noch Jean Zimmer, Lucas Röser, Maximilian Hippe und gelbgesperrt auch Mike Wunderlich.

Zehn Spiele noch - Countdown läuft

Beim VfL Osnabrück freut man sich auf ein wahres Fußballfest. Das Stadion an der Bremer Brücke dürfte erstmals seit November 2019 mit knapp 16.000 Zuschauer voll sein - 1.400 Karten gingen an die Fans des 1. FC Kaiserslautern. Der Countdown läuft. Zehn Spiele noch. Im ersten gegen den VfL Osnabrück sollen drei Punkte her - auf dem Weg in Richtung 2. Bundesliga - aber Fußball ist mehr als nur ein Rechenspiel.