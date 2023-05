"Typisch Lautern" - Der FCK beweist in Nürnberg einmal mehr Moral

Lange sah der 1. FC Kaiserslautern in Nürnberg wie der sichere Verlierer aus, doch die Mannschaft von Trainer Dirk Schuster bewies einmal mehr, dass man sie nie abschreiben darf.

Das 3:3 (1:2) des 1. FC Kaiserslautern beim 1. FC Nürnberg war einmal mehr ein wilder Ritt. Die Pfälzer lagen zweimal mit zwei Toren hinten, retteten dank Philipp Klement in allerletzter Minute aber noch einen Punkt.

In der Schlussphase überschlagen sich die Ereignisse

Mats Möller Daehli (4. Minute) brachte den Club früh in Front, Jens Castrop erhöhte per Kopf (35.), ehe Terrence Boyd (40.) für die Gäste verkürzte. Das 13. Saisontor für den 32-jährigen Angreifer. In der zweiten Halbzeit stellte Kwadwo Duah mit der Hacke (50.) auf 3:1 für den FCN, ehe sich in der Schlussphase die Ereignisse überschlugen.

Philipp Klement mit einem Traumtor

Der FCK warf am Ende alles nach vorne und hatte zahlreiche Gelegenheiten, doch erst Julian Niehues (88.) konnte verkürzen. In der Nachspielzeit bekamen die Roten Teufel dann einen Freistoß aus knapp 20 Metern in aussichtsreicher Position. Philipp Klement nahm Maß und glich mit einem absoluten Traumtor (90.+5) noch zum 3:3 aus.

Terrence Boyd: "Wir wissen ja, was in uns drinsteckt"

"Es lag irgendwie in der Luft, dass wir noch rankommen. Typisch Lautern", lautete nach dem Spiel das lapidare Fazit von Stürmer Boyd. "Wir wissen ja, was in uns drinsteckt."

Dirk Schuster: "Verdienter Punkt"

Analytischer wurde dann schon FCK-Coach Schuster. "Riesenkompliment an die Truppe, wie sie gefightet hat. Die Mannschaft hat eine Riesenmoral gezeigt und für mich auch ein gutes Auswärtsspiel gemacht", sagte der Trainer gegenüber der ARD. "Wir haben außer den Toren nichts zugelassen, dafür vorne aber einiges liegengelassen. Deshalb ist der Punkt für mich verdient."

Schuster bedankte sich beim Support der mitgereisten Anhänger, die das Auswärtsspiel stimmungstechnisch fast zu einem Heimspiel machten: "Es waren 7.000-8.000 Fans hier mit in Nürnberg und haben einen Riesenalarm gemacht. Das macht einen dann stolz, ist aber auch eine Verpflichtung, alles zu geben."

"Wir haben schon noch Ziele"

Der FCK liegt mit nun 45 Punkten auf Rang sieben. Das irre Remis in Nürnberg war nach zuvor nur einem Erfolg in acht Spielen wichtig für die Moral, ein "gefühlter Sieg". Das sah auch Schuster so - und versprach, dass seine Mannschaft auch in den letzten drei Spielen der Saison alles geben wird: "Wir haben schon noch Ziele, die wir erreichen wollen."