Mit einem Testspiel gegen Norwich City hat der 1. FC Kaiserslautern die Saison auf dem Betzenberg offiziell eröffnet. Vor dem Spiel gab es eine Schweigeminute für Michael Dusek.

In der ersten Hälfte bot sich den Fans auf den Rängen keine besonders attraktive Partie. Der englische Zweitligist Norwich City war vor allem in der ersten halben Stunde spielbestimmend, kam aber kaum zu zwingenden Torchancen. Der FCK tat sich im Offensivspiel lange schwer und hatte in der 30. Minute seine erste gefährliche Aktion, als Neuzugang Tobias Raschl den Ball an der Grundlinie eroberte und Philipp Hercher im Zentrum suchte. Norwich-Keeper Angus Gunn verhinderte erst den Abschluss von Hercher, der Nachschuss von Lex-Tyger Lobinger wurde geblockt.

Nach der ereignisarmen und torlosen ersten Hälfte präsentierte sich der 1. FC Kaiserslautern zu Beginn des zweiten Durchgangs deutlich zielstrebiger in seinen Offensivbemühungen. Die beste Chance des Spiels bis dahin hatte Aaron Opoku nach Vorlage von Lobinger in der 54. Minute, doch der neu ins Spiel gekommene Torhüter Tim Krul verhinderte die FCK-Führung mit einer guten Parade.

Spielunterbrechung: Gewitter stoppt das Testspiel

Aufgrund eines Gewitters mit Starkregen musste die Partie nach gut einer Stunde unterbrochen werden. Die Mannschaften verschwanden für einige Minuten in den Katakomben, bis das Spiel fortgesetzt werden konnte. Direkt nach dem Neustart war es wieder der auffällige Opoku, der im Mittelpunkt stand, als er eine flache Hereingabe von Hendrick Zuck aus kurzer Distanz direkt nahm und den Ball nur knapp am linken Pfosten vorbeisetzte. Das von David Wagner trainierte Team aus Norwich kam im Regen von Kaiserslautern nur noch zu zwei Halbchancen, sodass die Partie am Ende 0:0 endete.

Aufstellung des FCK gegen Norwich City Startelf 1. Halbzeit: Luthe, Tomiak, Kraus, Elvedi, Puchacz, Durm, Niehues, Raschl, Hercher, Redondo, Lobinger Startelf 2. Halbzeit: Krahl, Zuck, Tomiak, Niehues, Zimmer, Durm, Klement, Ritter, Opoku, Lobinger, Redondo

"Ich denke, wir sind auf einem guten Fitness-Level", sagte Aaron Opoku nach dem Spiel im Interview mit SWR Sport. "Aber es fehlt noch ein bisschen die letzte Spritzigkeit, vielleicht in so kleinen Aktionen. Die werden wir uns aber definitiv auch noch holen."

Schweigeminute für verstorbenen Michael Dusek

Bei all dem Trubel während der Partie - kurz vor dem Beginn des Testspiels wurde es still im Fritz-Walter-Stadion. Fans, Spieler und Verantwortliche ehrten mit einer Schweigeminute den verstorbenen Michael Dusek. Der ehemalige Verteidiger trug von 1979 bis 1988 das Trikot der Roten Teufel und absolvierte insgesamt 244 Pflichtspiele für den FCK. Später arbeitete der in Niederwörresbach (Landkreis Birkenfeld) geborene Dusek im Nachwuchsbereich der Pfälzer und trainierte zudem verschiedene Mannschaften in der Region. Im Jahr 2022 machte er seine Krebsdiagnose öffentlich, am Freitag ist er im Alter von 64 Jahren verstorben.