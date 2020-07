Der 1. FC Kaiserslautern kommt nicht zur Ruhe – die Fans sind zunehmend frustriert. Nach der Entscheidung in der Investorenfrage schwelt die Auseinandersetzung innerhalb des Aufsichtsrates weiter und spaltet die Anhänger in verschiedene Lager.

Vor allem in den sozialen Medien lassen die FCK-Fans Frust und Meinung freien Lauf. Die Kontroverse ist in vollem Gange. Die Anhänger, die auf der Seite von Markus Merk und damit zu der Entscheidung pro regionale Investoren stehen, greifen den Aufsichtsratsvorsitzenden Jörg E. Wilhelm scharf an. Mit seinen Äußerungen gefährde er „die innere Stabilität. Im Endeffekt schadet er nur der Sache“, findet ein User auf Twitter klare Worte. Auch auf der Facebook-Seite von SWR Sport gibt es Kritik an Wilhelm. „… nur Phrasen und Beleidigungen. Nichts Konkretes. Wirft den Leuten vor, man wüsste nicht welche Personen hinter den regionalen Investoren stecken und ist selbst heute nicht in der Lage, einen Namen aus Dubai zu nennen.“

Zwist weitet sich auf die Fanlager aus

SWR Sport auf Twitter - Keine Ruhe auf dem Betzenberg - der Aufsichtsratsvorsitzende der GmbH & Co. KGaA äußert deutliche Kritik an der Investorenentscheidung. Twitter

Viele Fans melden sich zu Wort

Unkommentiert bleiben diese Art Aussagen nicht. Auch die „Wilhelm-Unterstützer“ melden sich via Twitter, beispielsweise beim Portal „Der BETZE Brennt“, zu Wort. „Ich hoffe Herr Prof. Wilhelm bleibt stark und weicht keinen Millimeter zurück. Solch eine Panikreaktion habe ich bisher noch nicht erlebt. So reagiert man nur wenn einem (Dr. Merk) gerade die Hose runtergezogen wird…“ Einige begrüßen auch die direkte Art des Aufsichtsratsvorsitzenden. „Von der angepriesenen Offenheit und Transparenz ist Nichts, Null, Nada zu sehen und zu hören. Ich traue (und hoffe es auch) ihm absolut zu, dass er die ganzen Heckenschützen von außen identifiziert und sprachlich an die Wand stellt. Der Mann ist mit allen Wassern gewaschen…“, kommentierte ein User auf der Plattform des Portals.

Das dritte FCK-Fanlager hat von den Querelen und Streitigkeiten genug und reagiert von frustriert bis bissig. „Komödienstadl ist nix dagegen“, oder „Schade, dass in der FCK-Führung Jeder gegen Jeden kämpft. Dachte, die Sch… ist endlich vorbei.“ Der 1. FC Kaiserslautern. Gespalten und zerstritten. Nicht nur auf der Führungsebene.