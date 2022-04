FCK-Torjäger Boyd: "Dafür quält uns der Trainer jede Woche"

Im Schneetreiben gewinnt der 1. FC Kaiserslautern gegen Würzburg 2:1. Eiskalt und effektiv. Erst trifft Wunderlich nach Vorlage Boyd, dann Boyd nach Vorlage Wunderlich. Und 5.000 Fans sorgen für eine unfassbare Stimmung.

Waren es Schweißperlen oder Schneeregentropfen im Gesicht von Terrence Boyd? Was für ein Frage? Antwort: egal. Entscheidend war der Gesichtsausdruck von Boyd: strahlend. 90 Minuten lang hatten Boyd und Co. mal wieder alles gegeben, alles geben können. Das Spiel begann mit 30-minütiger Verspätung, heftiges Schneetreiben, und FCK-Coach Marco Antwerpen "zitterte" in der Kälte, ob sein Matchplan überhaupt noch funktionieren würde. Doch seine Jungs hatten die Bedienungsanleitung fürs Spiel verstanden. Ein "super Matchplan gegen und mit dem Ball und Würzburg nicht ins Spiel kommen lassen" (Boyd). Zwei große Chancen der Würzburger in der Anfangsphase. Nach 30 Minuten stand es immer noch 0:0. Doch Boyd hat sich warmgelaufen, seinen Pass schob Mike Wunderlich in der 34. Minute zum 1:0 ein. "Wenn Mike in so eine Position kommt, dann netzt er das Ding ein", analysierte Antwerpen.

FCK: Effizienz und Leichtigkeit

So sieht die FCK-Effizienz aus, die den Unterschied und den FCK zu einem Topteam macht. "Effizienz gehört dazu, dafür quält uns der Trainer jede Woche, dass wir die Dinger vorne vernünftig rausspielen und die Chancen eiskalt nutzen", sagte Boyd, der in der 58. Minute selbst traf. Freistoß Wunderlich. Boyd, von der Würzburger Abwehr allein gelassen, stieg hoch und köpfte den Ball - unhaltbar - zum 2:0 ins Tor. Zur Effizienz kommt mit Boyd seit Januar beim FCK auch die Leichtigkeit ins Spiel. Man könnte fast meinen, Antwerpen sprach von der Schwerelosigkeit, als er sagte: "Terrence steht beim Kopfball unfassbar gut in der Luft." Nach der Landung war Boyd kaum zu halten, feierte und wurde gefeiert von 5000 FCK Fans. "Diese Fans sind der 3. Liga nicht würdig, sie sind gewaltig", sagte der nun schon siebenfache Torschütze und verpackt damit die Botschaft, dass es nächstes Jahr in der 2. Bundesliga weitergehen soll. Aufstieg. Wenn nicht jetzt, wann dann. Und dann wiederholte Boyd noch, was er sagte, als er Anfang des Jahres nach Lautern und auf den Betzenberg kam: "Der FCK ist ein schlafender Riese, den wir langsam und nachhaltig aufwecken".

Und jetzt: Derby gegen Saarbrücken

Die FCK-Fans sangen sich in Würzburg schon mal für's Derby warm: "Marco Antwerpen, Du bist der beste Mann..." Da musste der 41-jährige FCK-Trainer Gänsehaut kriegen, egal wie kalt es in Würzburg war. "Als Spieler gehst du jeden Extrameter, gehst auch mal drüber, haust Dich in jeden Zweikampf rein, da kannst du dich nur bei jedem einzelnen bedanken, der hier hergekommen ist", sagte Antwerpen. Am Ostersonntag spielt der FCK im ausverkauften Fritz-Walter-Stadion gegen den 1. FC Saarbrücken. Davon haben sie beim FCK geträumt, weil sie wussten: Wenn der Betzenberg voll werden soll, müssen sie in der Tabelle oben stehen. Corona lässt das zu und die Erfolge des FCK auch. Sonntag und Montag haben die Spieler frei, dann geht es gegen Aufstiegskonkurrent Saarbrücken. Aber: "Derby hat nichts mit der Tabelle zu tun", sagt Terrence Boyd und auch Mike Wunderlich freut sich: "Wenn man gesehen hat, was hier los war, kann man sich ungefähr vorstellen, was gegen Saarbrücken los sein wird."