So jubelt der FCK über den perfekten Hinrunden-Abschluss

Der 1. FC Kaiserslautern bleibt auch ohne den gesperrten Cheftrainer Marco Antwerpen in der Erfolgsspur. Nach dem erfolgreichen Hinrunden-Abschluss bei Türkgücü München herrscht bei den Roten Teufeln Zufriedenheit. Zum Jahresabschluss erwartet die Mannschaft jetzt ein echtes Spitzenspiel in Braunschweig.

Der FCK hat am 19. Spieltag der 3. Liga bei Türkgücü München mit 2:1 gewonnen und sich in der Spitzengruppe festgebissen. Daniel Hanslik (5. Minute) per Kopf und Hikmet Ciftci (7.) stellten per Blitzstart die Weichen für den Erfolg. Petar Sliskovic (55.) gelang nur noch der Anschluss.

Döpper vertritt gesperrten Antwerpen

Entsprechend gut war die Laune beim FCK nach dem Abpfiff. Co-Trainer Frank Döpper, der den gelb-gesperrten Marco Antwerpen an der Seitenlinie vertreten hatte, zeigte sich hochzufrieden: "Wir sind richtig gut in Spiel rein gekommen, das war überragend“, sagte der 50-Jährige dem Bayrischen Rundfunk.

"Danach wurden wir etwas nachlässig. Dazu hat Türkgücü eine brutale Qualität. Wir vertrauen der Truppe da aber blind, weil wir wissen, dass wir auch gut verteidigen können. Da geht dann auch mal einer rein. In der zweiten Halbzeit haben wir dann aber umgestellt. Da waren wir sicher, dass wir kein zweites Tor mehr bekommen", stellt Döpper zum Selbstvertrauen des FCK fest.

FCK lässt die Zügel nach Blitzstart schleifen

Kritisch sah Döpper, dass es die Mannschaft verpasst hatte, nach dem frühen Doppelschlag nachzulegen. "Da musst du den dritten machen, dann ist der Deckel drauf. Wir haben ein bisschen das Tempo rausgenommen, wofür es eigentlich keinen Grund. Aber ein Spiel entwickelt sich manchmal so und dann hast du nicht mehr die Umschaltaktionen, die wir am Anfang des Spiels hatten. Letztendlich haben wir aber nach 90 Minuten 2:1 gewonnen. Ob wir den dritten oder vierten Treffer machen, interessiert mich jetzt nicht mehr“, so Döpper pragmatisch.

Kontakt zwischen Antwerpen und Döpper gab es während des Spiels nicht. "Marco und ich sprechen sowieso eine Sprache, wir verstehen uns blind. Wir haben in der Woche besprochen, wie wir es angehen wollen. Deshalb war das kein Problem, das wissen auch die Jungs."

Auf einen möglichen Aufstieg angesprochen, bleibt Döpper zurückhaltend. "Wir denken von Spiel zu Spiel." Man müsse bedenken, dass der FCK nach dem schwierigen Saisonstart nur langsam in die Erfolgsspur gekommen ist. Wichtig sei es gewesen, die Ruhe zu bewahren. Als "Dosenöffner" bezeichnete Döpper das Derby gegen Waldhof Mannheim, als der FCK lange in doppelter Unterzahl agieren musste und sich ein Remis erkämpfte.

Wunderlich: "War nicht unser bestes Spiel"

Auch FCK-Profi Mike Wunderlich hätte sich in München eine frühere Entscheidung gewünscht. "Wir hätten noch zwingender aufs dritte Tor gehen müssen, weil Türkgücü sichtlich verunsichert war", sagte der 35-Jährige.

Nach 25 Minuten haben sie es besser gemacht und wir haben nachgelassen. Den ein oder anderen Schritt weniger gemacht, wie das dann so ist, wenn du 2:0 führst und denkst, das Spiel ist schon gegessen."

TV-Tipp Mehr zum Spiel des 1. FC Kaiserslautern und dem Höhenflug der Roten Teufel gibt es am Sonntagabend bei SWR Sport in Rheinland-Pfalz. Zu Gast im Studio FCK-Profi Réné Klingenburg.

Die neue Qualität des FCK

Wunderlich sprach dabei eine neue Qualität des FCK an. "Das war nicht unser bestes Spiel heute. Aber nach dem 2:1 hat man gesehen, warum wir aktuell punkten und da oben stehen: Es ist unser Zusammenhalt und wie wir verteidigen." Natürlich brauche man auch das nötige Glück, sprach Wunderlich die Situation an, als Münchens Mergim Mavraj nur den Pfosten getroffen hatte.

"Wir stehen jetzt da oben. Hätte mir das jemand nach unserem Start gesagt, hätte ich ihm den Vogel gezeigt. Aber wir haben die Qualität dafür. Das zeigen wir Woche für Woche."

FCK reist zum Spitzenspiel nach Braunschweig

Sein Teamkollege Hendrick Zuck ist dagegen weniger überrascht von der Entwicklung bei den Pfälzern. "Ich habe in der Vorbereitung schon gemerkt, dass wir ein geiles Team sind", sagte der 31-Jährige, der die Mannschaft als Kapitän aufs Feld geführt hatte. Genau das habe sich nach dem schwierigen Saisonstart und einigen Umstellungen auch gezeigt.

Zeit zum Ausruhen gibt es aber keine. "Wir müssen weiter Gas geben", sagte Zuck und liegt damit völlig richtig: Zum Jahresabschluss treten die Roten Teufel am kommenden Samstag (18.12.) zum Spitzenspiel bei Eintracht Braunschweig.