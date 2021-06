Noch heute schwärmt Trainer Karl-Heinz Feldkamp vom rechten Flügel der Meistertruppe von 1991: Markus Schupp und Uwe Scherr. Scherr ist dem 1. FC Kaiserslautern auch nach seiner aktiven Karriere treu geblieben.

"Ich bin sehr gläubig, da mache ich kein Hehl daraus. Aber ich gehe jetzt nicht missionieren. Ich glaube, dass alles im Leben einen Sinn hat und ich auch deshalb hier bin", sagt Uwe Scherr der Leiter des Nachwuchsleistungszentrums (NLZ) des 1. FC Kaiserslautern. Wer ihn in seinem Büro besucht, dem fällt sofort die Marienstatue mit zwei Fotos von seiner Familie auf, die hinter ihm steht.

Der Glaube an Werte

Dem 54-Jährigen aus der Oberpfalz sind Werte wichtig. "Jeder, der hier auf dem Sportpark Fröhnerhof kommt, muss seinen Egoismus vorne am Eingangstor lassen. Hier drinnen geht es nur gemeinsam und miteinander."

Seit August 2020 ist Scherr der Boss im Sportpark. Er hat sich von jedem Mitarbeiter im NLZ einen Zettel schreiben lassen. Auf dem Papier sollten die Leute die Werte schreiben, für die sie stehen, die ihnen wichtig sind. Er ließ jeden Mitarbeiter diesen "Werte-Vertrag" unterschreiben. Daran müssen sie sich messen lassen. Uwe Scherr hat die grandiosen Zeiten in Kaiserslautern Anfang der 1990er miterlebt. Damals, als das "Miteinander" in der Pfalz noch Berge versetzt hat.

Scherr, der Mittelfeldspieler aus Amberg, kam 1989 vom FC Augsburg nach Kaiserslautern und spielte bis 1992 dort. Er wurde vom Fast-Absteiger zum DFB-Pokalsieger und mit der durchschnittlichen Mannschaft sensationell Deutscher Meister. Teamgeist und Mentalität waren vor 30 Jahren entscheidend.

Jetzt, da sich diese Meisterschaft zum 30. Mal jährt, kommen Scherr beim Gedanken an das "Finale furioso" im Mai 1991 beim 1. FC Köln, noch die Tränen. Die letzten Sekunden im Müngersdorfer Stadion haben bei der damaligen Nummer 8 Spuren hinterlassen: "Da kommen mir jetzt echt die Emotionen hoch", schluchzt Scherr heute.

"Was der Kalli da in 17 Monaten geschafft hat" - den Tabellenvorletzten der Fußball-Bundesliga innerhalb von nur 17 Monaten erst zum DFB-Pokalsieger und dann zum Deutschen Meister zu machen, sucht seinesgleichen. "Kalli Feldkamp war außergewöhnlich, er war überragend“, schwärmt Scherr heute noch.

Diese Zeiten sind eine schöne Momentaufnahme des Erinnerns, die harte Realität aber sieht anders aus. Die Profis des viermaligen Deutschen Meisters haben mit Mühe und Not den Abstieg in die Regionalliga verhindert, der FCK-Nachwuchs im Trainingszentrum am Fröhnerhof wurde vom Corona-Lockdown kaltgestellt. Trotzdem: Uwe Scherr schwärmt auch von ein paar wirklichen Talenten im NLZ. "Man soll uns im Sportpark nur in Ruhe arbeiten lassen, dann wird das schon was", sagt er.

Immerhin hat Scherr viel Erfahrung mit der Arbeit in Nachwuchsleistungszentren. Er hat bei Schalke gearbeitet und den Begriff "Knappenschmiede" erfunden, er war bei Honved Budapest Leiter des Nachwuchses.

Sehr angetan ist Scherr davon, dass der Geschäftsführer "Sport", Thomas Hengen, sehr oft am Fröhnerhof ist. Der Austausch zwischen beiden ist sehr intensiv. Auch das einige Ehemalige, die ebenfalls Spuren im Verein hinterlassen haben, mitarbeiten: Olaf Marschall, Oliver Schäfer, Alexander Bugera. "Es sollen noch einige mehr werden in Zukunft", meint Scherr.