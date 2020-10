Der 1. FC Kaiserslautern hat am 27. Spieltag der 3. Liga eine Zwei-Tore-Führung verspielt und 3:3 (1:1) gegen den SV Meppen gespielt.

Der 1. FC Kaiserslautern erwischte gegen den SV Meppen einen Blitzstart. Bereits in der 6. Minute köpfte Kevin Kraus einen Eckball von Hendrick Zuck unhaltbar zum 1:0 ein.

Nach einer Viertelstunde wurden die Gäste stärker und übernahmen das Kommando. Nach rund einer halben Stunde sorgte der Meppener Thilo Leugers per Foulelfmeter für den Ausgleich (35.).

Kühlwetter trifft doppelt für den FCK

Nach dem Wechsel brachte Christian Kühlwetter die Mannschaft von Trainer Boris Schommers nach einer gelungenen Kombination über die linke Seite aus kurzer Distanz wieder in Führung (64.).

Kurz darauf schnürte Kühlwetter mit einem verwandelten Foulelfmeter den Doppelpack und stellte das Ergebnis auf 3:1 (68.). Zuvor war Florian Pick nur durch ein Foulspiel zu stoppen.

FCK verpasst die Entscheidung

Im Anschluss verpassten es die Roten Teufel mehrfach, die Führung auszubauen und so für die vermeintliche Entscheidung zu sorgen. Stattdessen kamen die Gäste zurück ins Spiel.

Meppen steckte nicht auf und kam durch Julius Düker in der 85. Minute zum Anschluss. Nur eine Minute später sorgte Hilal El Helwe für den Ausgleich der Gäste.

FCK hat nun 34 Punkte auf dem Konto

Trainer Boris Schommers zeigte sich nach dem Abpfiff enttäuscht. "Leider waren wir nicht clever genug, dem 3:1 mit der hundertprozentigen Chance das 4:1 folgen zu lassen", sagte er am SWR-Mikrofon.

Doch auch ohne den vierten Treffer hätte es aus Schommers' Sicht zum Erfolg reichen müssen. "In den letzten sieben bis acht Minuten muss man es kompakter verteidigen und sich an die taktischen Vorgaben halten statt den Ball blind rauszuschießen", so Schommers weiter. Es sei völlig unnötig gewesen, noch einmal so "ins Schwimmen zu geraten".

Der FCK steht nach dem Remis mit 34 Punkten auf Rang 14 der Tabelle.